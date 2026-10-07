Mężczyźni nadal zarabiają więcej niż kobiety. Nowe dane GUS

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Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane o zarobkach. Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu wyniosła 7695,00 zł i była niższa o 20,3 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (9651,59 zł). Przeciętne wynagrodzenie w wyniosło wśród mężczyzn 10075,14 zł (co stanowiło 104,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem), natomiast wśród kobiet 9218,90 zł. Oznacza to, że wciąż kobiety zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni. W jakich branżach zarabia się najlepiej?

GUS podał, że mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu tego roku wyniosła 7695,00 zł. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4806,00 zł. Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14926,00 zł.

Mediana wynagrodzeń mężczyzn była o 332 zł wyższa niż kobiet

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci – wśród mężczyzn wyniosła 7877,52 zł (102,4 proc. wartości ogółem), natomiast wśród kobiet – 7545,48 zł (98,1 proc. wartości ogółem).

W kwietniu 10 proc. najlepiej zarabiających mężczyzn otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 15820,00 zł. W tym samym okresie 10 proc. najlepiej zarabiających kobiet otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14144,02 zł.

„Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano, podobnie jak w poprzednich okresach, w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 9098,87 zł (118,2 proc. wartości ogółem), a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – na poziomie płacy minimalnej, tj. 4806,00 zł (62,5 proc. wartości ogółem)” - podał GUS.