Mężczyźni nadal zarabiają więcej niż kobiety. GUS podał nowe dane o wynagrodzeniach

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Główny Urząd Statystyczny podał nowe dane o zarobkach. Mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu wyniosła 7695,00 zł i była niższa o 20,3 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto (9651,59 zł). Przeciętne wynagrodzenie w wyniosło wśród mężczyzn 10075,14 zł (co stanowiło 104,4 proc. przeciętnego wynagrodzenia ogółem), natomiast wśród kobiet 9218,90 zł. Oznacza to, że wciąż kobiety zarabiają znacznie mniej niż mężczyźni.

GUS podał, że mediana wynagrodzeń w gospodarce narodowej w kwietniu tego roku wyniosła 7695,00 zł. 10 proc. najmniej zarabiających osób otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najwyżej 4806,00 zł. Z kolei 10 proc. najwięcej zarabiających otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14926,00 zł.

Mediana wynagrodzeń mężczyzn była o 332 zł wyższa niż kobiet

Wartość mediany wynagrodzeń różniła się w zależności od płci – wśród mężczyzn wyniosła 7877,52 zł (102,4 proc. wartości ogółem), natomiast wśród kobiet – 7545,48 zł (98,1 proc. wartości ogółem).

W kwietniu 10 proc. najlepiej zarabiających mężczyzn otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 15820,00 zł. W tym samym okresie 10 proc. najlepiej zarabiających kobiet otrzymało wynagrodzenie w wysokości co najmniej 14144,02 zł.

„Biorąc pod uwagę wielkość podmiotu, najwyższą wartość mediany wynagrodzeń odnotowano, podobnie jak w poprzednich okresach, w podmiotach o liczbie pracujących 1000 i więcej osób – 9098,87 zł (118,2 proc. wartości ogółem), a najniższą w podmiotach o liczbie pracujących 9 i mniej osób – na poziomie płacy minimalnej, tj. 4806,00 zł (62,5 proc. wartości ogółem)” - podał GUS.