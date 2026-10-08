Maksymalne ceny paliw w piątek. Będzie drożej

RMF24

Jest najnowsze obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 - 7,77 zł, a oleju napędowego - 7,82 zł.

Tankując jutro na stacjach benzynowych, możemy zapłacić więcej niż dziś. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 - 7,77 zł, a oleju napędowego - 7,82 zł.

Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,83 zł, benzyny 98 - 7,71 zł, a oleju napędowego - 7,74 zł.

Jutro minister energii ogłosi maksymalne ceny paliw obowiązujące w weekend i w poniedziałek.

CPN do końca roku

Obwieszczenie to jeden z elementów pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego trzecia odsłona została wprowadzona po tym, jak dokładnie tydzień temu prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku.