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Maksymalne ceny paliw w piątek. Będzie drożej

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 8 października (12:14)

Jest najnowsze obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 - 7,77 zł, a oleju napędowego - 7,82 zł.

Maksymalne ceny paliw w piątek. Będzie drożej
Zdj. ilustracyjne /Shutterstock

Tankując jutro na stacjach benzynowych, możemy zapłacić więcej niż dziś. W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,90 zł, benzyny 98 - 7,77 zł, a oleju napędowego - 7,82 zł. 

Dziś litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,83 zł, benzyny 98 - 7,71 zł, a oleju napędowego - 7,74 zł. 

Jutro minister energii ogłosi maksymalne ceny paliw obowiązujące w weekend i w poniedziałek. 

CPN do końca roku

Obwieszczenie to jeden z elementów pakietu Ceny Paliwa Niżej (CPN). Jego trzecia odsłona została wprowadzona po tym, jak dokładnie tydzień temu prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych.

Pakiet CPN ma obowiązywać do końca roku. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: ceny paliw w Polsce
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