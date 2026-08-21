Jeszcze więcej złota w polskim skarbcu. NBP dokupił kolejne tony

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Narodowy Bank Polski poinformował w piątek o kolejnych zakupach złota. W ciągu lipca państwowy skarbiec powiększył się o prawie 8 ton cennego kruszcu.

NBP ma już ponad 640 ton złota. W lipcu dokupił blisko 8 ton (Zdjęcie ilustracyjne)

NBP ma już ponad 640 ton złota. W lipcu dokupił blisko 8 ton (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Na koniec lipca 2026 r. NBP miał w swoich rezerwach około 640,2 ton złota. W ciągu miesiąca bank centralny dokupił około 7,8 tony, zwiększając zapasy z 632,4 ton na koniec czerwca.

To kolejny miesiąc, w którym NBP powiększał swoje rezerwy złota, choć lipcowe zakupy były mniejsze niż w czerwcu. Wtedy bank kupił ponad 18 ton kruszcu.

Obecny poziom oznacza, że do realizacji celu NBP, którym jest zgromadzenie 700 ton złota, brakuje około 60 ton.

Prezes NBP Adam Glapiński informował na początku lipca, że na posiadanym przez Polskę złocie bank miał wówczas około 127,5 mld zł niezrealizowanych przychodów. Chodzi o różnice między wyceną złota, posiadanego przez Polskę po cenach rynkowych, a średnią ceną zakupu tego surowca.