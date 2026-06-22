Jak sztuczna inteligencja wpłynie na polską gospodarkę? Raport Banku Światowego

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Sztuczna inteligencja może znacząco przyspieszyć rozwój polskiej gospodarki - wynika z najnowszego raportu Banku Światowego, zaprezentowanego w poniedziałek w Warszawie. Eksperci szacują, że dzięki wdrożeniu AI polskie PKB może wzrosnąć nawet o 12 proc. do 2035 roku. Jednocześnie raport wskazuje na możliwy spadek liczby miejsc pracy.

Jak sztuczna inteligencja może wpłynąć na wzrost polskiego PKB do 2035 roku?

Jakie skutki dla rynku pracy i budżetu państwa przewiduje raport Banku Światowego w związku z rozwojem AI?

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W poniedziałek w Ministerstwie Finansów odbyła się prezentacja raportu Banku Światowego pod tytułem "Navigating the Age of AI", który jest poświęcony wpływowi sztucznej inteligencji na polską gospodarkę w najbliższych latach.

Z opracowania wynika, że implementacja AI przez polskie firmy może przyspieszyć wzrost PKB w Polsce o nawet 12 proc. do 2035 r. Należy jednak zaznaczyć, że skala tego przyspieszenia zależy m.in. od mobilności siły roboczej czy od tego, jakie będą źródła finansowania implementacji AI (krajowe czy zagraniczne).

Kluczowe jest też tempo, w jakim polskie firmy nauczą się korzystać ze sztucznej inteligencji - im szybciej to się stanie, tym większe będzie przyspieszenie wzrostu PKB.

Przyspieszenie rozwoju usług i spadek liczby miejsc pracy

W analizie wskazano, że sztuczna inteligencja może przyspieszyć rozwój usług programistycznych czy informatycznych, ale też może pomóc budownictwu, które dzięki AI może urosnąć o dodatkowe ponad 23 proc. w stosunku do sytuacji, kiedy nie następują żadne zmiany (w raporcie określono to jako "bussines as usual").

Według autorów AI może także pozytywnie wpłynąć na rozwój usług finansowych, jednakże już nie na zatrudnienie w tym sektorze. To bowiem może spaść o prawie 24 proc. (w usługach finansowych i w ubezpieczeniach). Bank Światowy spodziewa się spadku zatrudnienia także wśród programistów i w usługach informatycznych, ale za to oczekuje, że więcej osób będzie pracować w budownictwie (wzrost o prawie 19 proc.).

Generalnie Bank Światowy oczekuje spadku liczby miejsc pracy wskutek zwiększonego wykorzystania AI przez Polskę, ale w wersji, w której założona jest wysoka mobilność siły roboczej, ten spadek wynosi tylko 3 tys. etatów, zaś w sytuacji niskiej mobilności - aż 341 tys.

Wpływ AI na budżet państwa

Z raportu Banku Światowego wynika również, że rewolucja AI odbije się na budżecie państwa. Z szacunków wynika, że będzie ona obniżać wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ze składek na ubezpieczenia społeczne, a skala tego spadku w 2026 r. wyniesie 0,2 proc. PKB w przypadku PIT oraz 0,6 proc. PKB w przypadku składek. Wzrosną za to wpływy z podatku od firm (o 0,1 proc. PKB) oraz z VAT (o 0,3 proc.).