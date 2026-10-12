Dźwięk otwierający nową erę. Na GPW wybrzmiał nowy dzwon

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Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie może się pochwalić nowym dzwonem giełdowym. To symbol 35-lecia warszawskiego parkietu, ale także przejścia na nowy system transakcyjny.

Nowy dzwon jest podobny do poprzedniego, ale różnią go detale. Główna zmiana to zdobienie w formie wykresu WIG – przedstawiającego w jaki sposób rósł polski rynek od 1991 roku. Poprzedni dzwon był z nami 10 lat, towarzyszył przy ponad 100 debiutach, przy ponad 2,6 tys. sesjach giełdowych - przypomina prezes GPW Tomasz Bardziłowski.

Prezes GPW: To jest nowa era na giełdzie, era innowacji

Jak wskazał prezes warszawskiego parkietu, czas oddania do użytku nowego dzwonu nie jest przypadkowy. W minionym tygodniu GPW przeszła na nowy system transakcyjny – szybszy od dotychczasowego i z większą przepustowością zleceń. To jest nowa era na giełdzie, era innowacji. Pod tym hasłem obchodzimy też nasze 35-lecie: od transformacji do innowacji. Giełda była na początku symbolem transformacji, a teraz chcemy, żeby była symbolem innowacyjnych spółek, tego wszystkiego, co jest nowoczesne – dodaje prezes GPW.

RMF FM

To już czwarty dzwon, który będzie otwierał sesje na warszawskim parkiecie. Pierwszy był podarowany przez giełdę w Paryżu – służył do roku 2000, gdy… nagle zamilkł. W ukryciu, w nocy trzeba było go wymienić, żeby inwestorzy nie uznali tego za jakiś zły omen – wspomina wieloletni prezes GPW Wiesław Rozłucki.

Dotychczasowy dzwon służył od 2016 r. Nie odchodzi na zupełną emeryturę – zostanie przekazany Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Tradycja otwierania sesji notowań poprzez bicie dzwonu sięga początku XX wieku. Wtedy na NYSE (New York Stock Exchange) zainstalowano po raz pierwszy dzwon. Wcześniej dźwięki otwierające sesje wydawały najpierw młotek, później miedziany gong – oba okazały się zbyt mało donośne na gwarnym parkiecie. W przeciwieństwie do dzwonu na GPW – na NYSE wykorzystywany jest automatyczny mechanizm korzystający z kilku dzwonków.