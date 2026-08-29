Doradzał innym jak zarabiać. Okazało się, że sam ma 1,2 miliarda długu

Robert Kiyosaki – autor „Bogaty ojciec, biedny ojciec” zadłużony na 1,2 miliarda dolarów

Robert Kiyosaki, autor jednej z najbardziej znanych książek o finansach osobistych, „Bogaty ojciec, biedny ojciec”, zaskoczył opinię publiczną wyznaniem o swoim ogromnym zadłużeniu. W rozmowie z Vanity Fair, Kiyosaki przyznał, że jego dług sięga aż 1,2 miliarda dolarów. Ta informacja wywołała szerokie zainteresowanie, zwłaszcza wśród osób, które przez lata traktowały go jako autorytet w dziedzinie zarządzania pieniędzmi.

Legenda „Bogatego ojca” i rzeczywistość

Od momentu wydania w 1997 roku, książka „Bogaty ojciec, biedny ojciec” sprzedała się w ponad 44 milionach egzemplarzy i została przetłumaczona na co najmniej 43 języki. Kiyosaki zbudował swoją markę na opowieści o dwóch ojcach – jednym bogatym, który nauczył go, jak zarabiać pieniądze, i drugim biednym, który był przykładem, czego unikać. W książce podkreślał, że jeden z ojców zostawił rodzinie miliony dolarów, a drugi – jedynie rachunki do spłacenia.

Same tantiemy z książki uczyniłyby Kiyosakiego bardzo zamożnym człowiekiem. Jednak autor wielokrotnie podkreślał, że jest nie tylko pisarzem, ale przede wszystkim inwestorem. Opowiadał o swoich inwestycjach w nieruchomości, złoża ropy, kopalnie złota, a nawet hodowlę bydła Wagyu. „Nie zabijam bydła – sprzedaję nasienie. To daje przepływ gotówki i przepływ nasienia” – mówił. Twierdził, że jego miesięczne dochody sięgają 250 tysięcy dolarów.

Problemy finansowe i sądowe

Mimo licznych sukcesów, Kiyosaki przez lata zmagał się z poważnymi problemami finansowymi. W 2008 roku wydał fortunę na walkę sądową z Sharon Lechter, współautorką „Bogatego ojca, biednego ojca”, dotyczącą praw autorskich do książki. Ostatecznie Kiyosaki został jedynym autorem widniejącym na okładce. W 2012 roku firma Rich Global LLC, sprzedająca seminaria na podstawie jego książki, ogłosiła bankructwo po tym, jak sąd przyznał 24 miliony dolarów odszkodowania byłemu partnerowi biznesowemu.

Kiyosaki niechętnie udzielał informacji na temat tych spraw. W jednym z wywiadów, zapytany o szczegóły, odpowiedział: „Jeśli chcesz się czegoś dowiedzieć, zadzwoń do moich cholernych prawników”.

Jak doszło do zadłużenia?

Kwota 1,2 miliarda dolarów długu budzi pytania o to, jak doszło do takiej sytuacji. Kiyosaki, znany z promowania odwagi w inwestowaniu i wykorzystywania dźwigni finansowej, sam stał się przykładem ryzyka, jakie niesie za sobą agresywna strategia finansowa.

Zamiast traktować to jako kryzys, autor bestsellerów przedstawił swoje zadłużenie jako element strategii inwestycyjnej. W jednym z nagrań na Instagramie tłumaczył, że „jeśli ja zbankrutuję, to bank również”, podkreślając, że jego długi związane są z inwestycjami w złoto, srebro i inne aktywa, a nie z konsumpcyjnymi zobowiązaniami, takimi jak samochody, które – jak zapewnia – są już w pełni spłacone.

Obrońcy Kiyosakiego argumentują, że wykorzystywanie dźwigni finansowej do zakupu aktywów o rosnącej wartości jest uznaną, choć ryzykowną, strategią inwestycyjną. Przypominają także, że upadłość firmy w 2012 roku nie miała bezpośredniego wpływu na osobiste finanse autora. Krytycy natomiast wskazują na ironię sytuacji: człowiek, który doradzał milionom czytelników, jak unikać finansowych pułapek, sam znalazł się w sytuacji, z której większość ludzi nie byłaby w stanie się wydostać.

źródło: vanityfair.com