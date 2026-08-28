Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych PFRON. Od września nowe kwoty

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Dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych od 1 września z nowymi kwotami. Stawki zmienią się z powodu zmiany wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych

Osoby niepełnosprawne mogą ubiegać się o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych / Shutterstock

Czym jest turnus rehabilitacyjny?

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są w grupach minimum 20 osób o podobnych potrzebach zdrowotnych. Każdy turnus trwa co najmniej 14 dni i obejmuje specjalny program rehabilitacyjny dostosowany do uczestników, prowadzony przez wykwalifikowaną kadrę. Zajęcia mogą odbywać się w formie stacjonarnej lub niestacjonarnej - informuje Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

W odróżnieniu od pobytów sanatoryjnych finansowanych przez NFZ, turnusy kładą duży nacisk na aktywność społeczną i integrację grupową, oprócz rehabilitacji leczniczej. Celem jest nie tylko poprawa zdrowia, ale też wsparcie samodzielności i rozwoju osobistego uczestników.

Dla kogo dofinansowanie z PFRON?

Dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych ze środków PFRON obwarowane jest pewnymi warunkami. Może się o nie ubiegać:

osoba posiadająca orzeczenie o:

- zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub

- całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów lub niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

osoba spełniająca kryterium dochodowe:

- przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,

- 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.

- w przypadku przekroczenia tych kwot, dofinansowanie pomniejsza się o kwotę, o którą dochód został przekroczony.

Osobie niepełnosprawnej w trudnej sytuacji materialnej lub losowej może zostać przyznane dofinansowanie lub dofinansowanie opiekuna bez pomniejszania dofinansowania pomimo przekroczenia ww. kwot dochodu.

Ile wynosi dofinansowanie na turnusach rehabilitacyjnych?

Dofinansowanie pobytu osób niepełnosprawnych i ich opiekunów na turnusach rehabilitacyjnych wynosi:

30 proc. przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;

- dla osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności; osoby niepełnosprawnej w wieku do 16. roku życia; osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności; 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełno sprawności;

- dla osoby z umiarkowanym stopniem niepełno sprawności; 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności;

- dla osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności; 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;

- dla opiekuna osoby niepełnosprawnej; 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności

Od września nowe stawki dofinansowania

Od 1 września kwoty dofinansowania będą zmienione, co wynika ze zmiany przeciętnego wynagrodzenia, którego stawka za drugi kwartał 2026 roku wyniosła 9233,13 zł.

„Oznacza to, iż kryterium dochodowe od września do listopada 2026 r. będzie wynosiło 4 616,56 zł na osobę w rodzinie i 6 001,53 zł w przypadku osoby samotnej” – podaje infor.pl.

Jak wyliczył portal, dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych od września wyniesie: