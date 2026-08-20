Dług publiczny Stanów Zjednoczonych przebił historyczną barierę

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Amerykańskie zadłużenie publiczne osiągnęło najwyższy poziom w historii. Z najnowszego bilansu Departamentu Skarbu Stanów Zjednoczonych wynika, że całkowity dług kraju przekroczył 40 bilionów dolarów. Jeszcze w 2017 roku był niemal o połowę niższy.

Dług publiczny USA przebił historyczną barierę - to już ponad 40 bilionów dolarów (zdjęcie ilustracyjne); fot. TSViPhoto

Dług publiczny USA przebił historyczną barierę - to już ponad 40 bilionów dolarów (zdjęcie ilustracyjne); fot. TSViPhoto / Shutterstock

Z danych opublikowanych przez Departament Skarbu wynika, że we wtorek całkowite zadłużenie publiczne Stanów Zjednoczonych wyniosło 40,047 biliona dolarów. Na tę sumę złożyło się 32,266 biliona dolarów długu w skarbowych papierach wartościowych oraz 7,782 biliona dolarów zadłużenia wewnątrzrządowego.

Dług ponad dwa razy wyższy niż w 2017 roku

Jak przypomina Reuters, gdy Donald Trump obejmował urząd prezydenta po raz pierwszy w 2017 roku, dług publiczny USA wynosił 19,95 biliona dolarów. Oznacza to, że w okresie rządów Trumpa i jego następcy Joe Bidena zadłużenie kraju wzrosło ponad dwukrotnie.

Około jedna trzecia tego wzrostu przypadła na czas pandemii Covid-19. Rząd USA zwiększał wówczas pożyczki, by finansować działania związane z kryzysem zdrowotnym i wsparciem gospodarki.

Pozostała część wzrostu jest wiązana z polityką fiskalną kolejnych administracji oraz utrzymującą się od lat różnicą między dochodami podatkowymi państwa a jego wydatkami.

„Odczuwalny w całej gospodarce”

Do danych odniosła się Maya MacGuineas, przewodnicząca organizacji Komitet na rzecz Odpowiedzialnego Budżetu Federalnego. Dług w wysokości 40 bilionów dolarów nie istnieje jedynie w księgach rządu. Jest odczuwalny w całej gospodarce i w ten czy inny sposób uderza w kieszeń obywateli - oceniła.

Jej zdaniem rosnące zadłużenie może sprzyjać inflacji, ograniczać możliwości finansowania innych celów budżetowych oraz zwiększać podatność kraju na kryzysy wewnętrzne i napięcia międzynarodowe.

Ekspertka zwróciła uwagę, że amerykański dług publiczny wzrósł z 39 do 40 bilionów dolarów w niespełna pięć miesięcy. W ciągu niespełna dwóch dekad powiększył się natomiast czterokrotnie. Poziom 1 biliona dolarów USA przekroczyły po raz pierwszy w 1981 roku.