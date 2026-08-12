Rekord coraz bliżej. Dług Amerykanów na kartach kredytowych wyraźnie wzrósł

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Zadłużenie Amerykanów na kartach kredytowych wzrosło w drugim kwartale 2026 roku o 21 mld dolarów i sięgnęło 1,26 bln dolarów - wynika z danych Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku. To niewiele mniej od historycznego rekordu. Jednocześnie coraz więcej gospodarstw domowych ma poważne opóźnienia w spłacie zobowiązań.

Blisko historycznego maksimum

Łączne saldo zadłużenia na kartach kredytowych w Stanach Zjednoczonych osiągnęło w drugim kwartale 2026 roku 1,26 bln dolarów. To poziom zbliżony do rekordowych 1,28 bln dolarów, odnotowanych w ostatnim kwartale ubiegłego roku.

Wzrost zadłużenia wiązany jest przede wszystkim z utrzymującą się wysoką konsumpcją oraz rosnącymi kosztami codziennych zakupów. Ekonomiści wskazują m.in. na ceny żywności i paliw, które skłaniają część konsumentów do częstszego korzystania z kredytu.

Więcej osób zalega ze spłatą

Niepokojące są także dane dotyczące opóźnień w regulowaniu należności. Odsetek sald kart kredytowych przeterminowanych o ponad 90 dni wzrósł z 7,6 proc. w połowie 2022 roku do 12,8 proc. na początku 2026 roku.

Analitycy Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku zaznaczają jednak, że wyższy poziom zaległości jest w dużej mierze związany ze starszymi zobowiązaniami, a nie wyłącznie z nowymi wydatkami dokonywanymi kartami.

Zadłużenie gospodarstw domowych: 18,8 bln dolarów

W raporcie wskazano ponadto, że całkowite zadłużenie amerykańskich gospodarstw domowych wyniosło 18,8 bln dolarów. Największą jego część nadal stanowią kredyty hipoteczne - 13,12 bln dolarów.

Rekordowy poziom osiągnęło też zadłużenie z tytułu kredytów samochodowych, które wyniosło 1,71 bln dolarów. Zobowiązania z tytułu kredytów studenckich sięgnęły 1,65 bln dolarów, a linie kredytowe zabezpieczone wartością nieruchomości - 459 mld dolarów.

Dane nowojorskiego oddziału Rezerwy Federalnej opierają się na zanonimizowanych informacjach z raportów kredytowych firmy Equifax, reprezentatywnych dla całych Stanów Zjednoczonych.