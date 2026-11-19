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Pieniądze od rodziców, mieszkanie od dziadków czy samochód od rodzeństwa – darowizny rodzinne mogą być całkowicie zwolnione z podatku. Trzeba jednak pamiętać o limitach i formalnościach. W 2027 roku nadal będzie można przekazać najbliższej rodzinie nawet bardzo duży majątek bez konieczności płacenia fiskusowi.

Darowizny to popularny sposób przekazywania pieniędzy i majątku między członkami rodziny. Rodzice pomagają dzieciom kupić mieszkanie, dziadkowie wspierają wnuki, a rodzeństwo przekazuje sobie oszczędności.

Przepisy przewidują trzy grupy podatkowe, od których zależy wysokość kwoty wolnej od podatku. Według stanu prawnego na 19 listopada 2026 r. w 2027 roku będą obowiązywać następujące limity:

I grupa podatkowa – 36 120 zł.

II grupa podatkowa – 27 090 zł.

III grupa podatkowa – 5 733 zł.

Limity dotyczą łącznej wartości darowizn od tej samej osoby z pięciu lat poprzedzających rok ostatniego nabycia oraz wartości ostatniej darowizny.

Darowizna od rodziców bez podatku. Kto może skorzystać ze zwolnienia?

Najkorzystniejsze zasady dotyczą tzw. grupy zerowej. Należą do niej małżonek, dzieci, wnuki, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo, pasierb, ojczym i macocha.

Osoby te mogą przekazywać sobie majątek bez ograniczenia kwotowego. Oznacza to, że rodzice mogą podarować dziecku nawet kilkaset tysięcy złotych bez podatku.

Warunkiem jest jednak spełnienie wymogów ustawowych. W przypadku darowizny pieniędzy należy zadbać o udokumentowanie przekazania środków przelewem na rachunek bankowy obdarowanego, rachunek płatniczy lub rachunek w SKOK albo przekazem pocztowym.

Jeżeli darowizna przekracza 36 120 zł, obdarowany powinien dodatkowo zgłosić ją do urzędu skarbowego na formularzu SD-Z2.

SD-Z2. Jest sześć miesięcy na zgłoszenie darowizny

Formularz SD-Z2 należy złożyć w ciągu sześciu miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.

Nie trzeba go składać, jeżeli łączna wartość darowizn od tej samej osoby w ustawowym okresie nie przekracza 36 120 zł. Zgłoszenie nie jest również wymagane, gdy darowizna została dokonana w formie aktu notarialnego.

Warto pamiętać, że samo sporządzenie umowy darowizny pieniędzy nie zastępuje wymaganego potwierdzenia przekazania środków.

Ile wynosi podatek od darowizny od dalszej rodziny?

Jeżeli obdarowany nie należy do grupy zerowej, zastosowanie mają kwoty wolne i odpowiednie stawki podatkowe.

Podatek naliczany jest od nadwyżki ponad kwotę wolną:

I grupa podatkowa: 3, 5 lub 7 proc.

II grupa podatkowa: 7, 9 lub 12 proc.

III grupa podatkowa: 12, 16 lub 20 proc.

Konkretna stawka zależy od wysokości nadwyżki. Do I grupy należą m.in. rodzice, dzieci, dziadkowie, rodzeństwo, małżonkowie i teściowie. Do II grupy zaliczają się m.in. ciotki, wujkowie, bratankowie i siostrzeńcy. III grupa obejmuje pozostałe osoby.

Darowizna mieszkania lub samochodu. Nie zawsze trzeba płacić podatek

Zwolnienie może obejmować nie tylko pieniądze, ale również nieruchomości, samochody i inne składniki majątku.

Przy darowiźnie nieruchomości konieczny jest akt notarialny. Notariusz odpowiada za obowiązki związane z podatkiem. W przypadku samochodu lub innych rzeczy ruchomych również można skorzystać z pełnego zwolnienia dla najbliższej rodziny, pod warunkiem spełnienia ustawowych wymagań.

Uwaga na spóźnione zgłoszenie

Niedotrzymanie sześciomiesięcznego terminu może oznaczać utratę prawa do pełnego zwolnienia podatkowego. W określonych przypadkach, gdy podatnik powoła się na niezgłoszoną darowiznę dopiero podczas kontroli lub postępowania podatkowego, może mieć zastosowanie sankcyjna stawka podatku wynosząca 20 proc.

Dlatego przed przyjęciem większej darowizny warto sprawdzić stopień pokrewieństwa, wartość wcześniejszych przekazań i wymagane formalności.

W 2027 roku najbliższa rodzina nadal będzie mogła przekazywać sobie majątek bez podatku i bez limitu kwotowego. Kluczowe znaczenie będzie miało jednak prawidłowe udokumentowanie darowizny i terminowe dopełnienie obowiązków wobec urzędu skarbowego.