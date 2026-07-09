„Ciułamy to złoto”. Glapiński ujawnił, ile ton zgromadził NBP

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Adam Glapiński, prezes NBP, ujawnił w środę, że na koniec czerwca 2026 roku bank centralny zgromadził 632,4 tony złota o wartości 308 mld zł. Dla porównania na koniec maja Narodowy Bank Polski posiadał 613,9 ton złota. Zgromadzone przez Polskę zasoby złota plasują nasz kraj w pierwszej dziesiątce państw na świecie pod względem wielkości rezerw tego kruszcu.

W ciągu miesiąca rezerwy złota Narodowego banku Polskiego wzrosły o 18,5 tony.

Zgodnie z uchwałą zarządu NBP, celem jest dalsze zwiększanie rezerw złota do poziomu 700 ton. Ma to wzmocnić bezpieczeństwo finansowe kraju i stabilność systemu walutowego.

Ciułamy to złoto aż do poziomu 700 ton

Konsekwentnie kupujemy złoto, korzystając z maksymalnie niskich cen, z obniżek (notowań złota), które ostatnio miały miejsce. Ciułamy to złoto aż do poziomu 700 ton, jak to zarząd kiedyś podjął decyzję - powiedział Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, niezrealizowane przychody banku na złocie wynoszą obecnie 127,5 mld zł. To jest ta różnica, między ceną rynkową naszych zasobów złota, a średnią ceną, po której to złoto kupiliśmy - wyjaśnił prezes banku centralnego.

Glapiński poinformował też, że od 2018 r., czyli wprowadzenia strategii zwiększania zasobów złota, NBP zakupił łącznie 529 ton kruszcu.

Od kiedy kieruję bankiem, 529 ton złota, w tym 90 ton w 2024 r., 102 tony w 2025 r. i 82 tony w 2026 r. Dzięki temu Polska znajduje się obecnie w gronie dziesięciu państw o największych zasobach złota na świecie - podkreślił szef NBP.

Inspekcje polskiego złota

Jak dodał, z 632,4 ton złota w zasobach NBP, 104,7 ton znajduję się w skarbcach banku centralnego na terenie Polski. Zasób w Polsce ma ulec powiększeniu w momencie ukończenia przebudowy budynku banku, gdzie ma powstać skarbiec.

W związku ze znaczącym zwiększeniem zasobów złota, wchodzących w skład oficjalnych aktywów rezerwowych NBP, na moje polecenie w czerwcu, czyli w zeszłym miesiącu, zostały przeprowadzone dwie rozszerzone inspekcje polskiego złota, przechowywanego w Banku Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku oraz Banku Anglii w Londynie - poinformował Glapiński.

Szef NBP wskazał, że inspekcje, przeprowadzone na losowo wybranej próbie statystycznej, potwierdziły zarówno zgodność oznaczeń sztab złota, a także poddały kontroli masę rzeczywistą tych sztab.

W trakcie inspekcji zarówno w Londynie, jak i w Nowym Jorku nie stwierdzono ryzyk w zakresie zasad bezpieczeństwa, w szczególności związanych z dostępem do obiektu oraz stref szczególnie chronionych. Oba te banki są bardzo dobrze chronione i te nasze zasoby w tych bankach także - podkreślił prezes NBP.