RMF24

We wtorek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6 zł (dwa grosze mniej niż dzień wcześniej), benzyny 98 - 6,68 zł (dwa grosze mniej niż dzień wcześniej), a oleju napędowego - 6,19 zł (dwa grosze więcej niż dzień wcześniej).

31 marca, pierwszego dnia wprowadzenia maksymalnych cen, litr benzyny 95 kosztował maksymalnie 6,16 zł, benzyny 98 - 6,76 zł, zaś oleju napędowego - 7,60 zł.

Wtorek ostatnim dniem obowiązywania programu

30 czerwca będzie ostatnim dniem obowiązywania rządowego programu obniżania cen paliw. Po wygaśnięciu pakietu ceny mogą zauważalnie wzrosnąć – przewidywał w rozmowie z Radiem RMF24 Jakub Bogucki, analityk rynku paliw z e-petrol.pl.

Według prognoz benzyna 95 może kosztować około 6,70–6,80 zł za litr, natomiast cena oleju napędowego może wzrosnąć do około 6,90 zł z hakiem, pozostając jeszcze nieco poniżej psychologicznej granicy 7 zł za litr.

Jak wskazuje Bogucki, o ile nie dojdzie do eskalacji napięć geopolitycznych, kolejne tygodnie powinny przynieść stopniową poprawę.

Jeśli sytuacja międzynarodowa nie ulegnie skomplikowaniu, przewidywany jest stabilny spadek cen, co jest istotne w okresie wakacyjnego szczytu zapotrzebowania – mówi analityk. Pozytywne sygnały płyną również z rynku paliwa lotniczego. Mimo wakacyjnego wzrostu ruchu lotniczego zniknęły problemy z dostępnością paliwa, które jeszcze niedawno wpływały na wzrost cen.