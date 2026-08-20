Będzie nieco drożej. Piątkowe ceny paliw ogłoszone

RMF24

Ministerstwo Energii opublikowało maksymalne ceny paliw na piątek. Będą one nieco wyższe od dzisiejszych.

W piątek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,52 zł, benzyny 98 - 7,33 zł, a oleju napędowego 7,56 zł - wynika z czwartkowego obwieszczenia ministra energii. Oznacza to, że w piątek ceny maksymalne wszystkich rodzajów paliw będą wyższe niż obecnie.

W czwartek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,49 zł, benzyny 98 - 7,30 zł, a oleju napędowego - 7,52 zł.

Odgórnie ustalane maksymalne ceny paliw to efekt powrotu programu CPN - Ceny Paliw Niżej - na dwa ostatnie tygodnie wakacji. Cena maksymalna jest ustalana według formuły, obejmującej średnią cenę hurtową paliw na rynku krajowym, powiększoną o akcyzę, opłatę paliwową, marżę sprzedażową w wysokości 0,30 zł za litr oraz podatek VAT. Sprzedaż powyżej ceny maksymalnej jest zagrożona karą do 1 mln zł.

Wznowienie na ostatnie dwa tygodnie sierpnia obniżki VAT-u na paliwa będzie kosztować budżet państwa 495 mln zł.