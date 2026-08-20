Będą zmiany w systemie kaucyjnym. Minister klimatu ogłasza

RMF24

Paulina Hennig-Kloska - minister klimatu i środowiska - zapowiedziała wprowadzenie zmian w systemie kaucyjnym. Korekta ma dotyczyć ważności bonów, które dostajemy za zwrócone puszki i butelki.

„Priorytetem jest wygoda zwrotu”. Minister o systemie kaucyjnym

„System kaucyjny ma działać dla ludzi, nie odwrotnie. Naszym priorytetem jest wygoda zwrotu, dalsza jawność logistyki i pełna jawność pieniędzy. To zawsze będą nasze oczekiwania względem operatorów” - napisała na portalu X Paulina Hennig-Kloska.

„W ramach usprawnień będziemy chcieli ustawowo wydłużyć termin ważności bonów, by były ważne znacznie dłużej niż 30 dni” - zapowiedziała była posłanka Polski 2050, obecnie zasiadająca w klubie Centrum.

Na razie nie jest jasne, co będzie w praktyce oznaczać „znacznie dłuższa” ważność bonów i kiedy możemy się spodobać takiej zmiany.

W swoim wpisie szefowa resortu klimatu i środowiska przedstawiła też statystyki dotyczące funkcjonowania systemu kaucyjnego.

Do końca lipca zebraliśmy 3,2 mld opakowań w systemie kaucyjnym. To oznacza 900 mln butelek oddanych w samym lipcu. Rośnie liczba automatów kaucyjnych. W czerwcu było ich 14 tysięcy, teraz jest ich już 17,5 tys. Kolejne mają się pojawiać m. in. na dużych osiedlach w całej Polsce. To dobrze, bo to z nich lubimy korzystać najczęściej - napisała.

System kaucyjny zaczął funkcjonować w Polsce jesienią 2025 r. Kaucja za butelki plastikowe o pojemności do 3 litrów wynosi 50 groszy - taka sama jest dla puszek aluminiowych o pojemności do 1 litra. Z kolei kaucja za szklane butelki do 1,5 litra to 1 zł.

Po oddaniu butelek kaucję odzyskujemy m.in. w formie bonów do wykorzystania w sklepie przy kolejnych zakupach. Na ten moment ich ważność nie jest ustawowo określona, ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska sugerowało, że powinien być to co najmniej miesiąc.

Kontrowersje wokół systemu kaucyjnego

Choć idea systemu kaucyjnego jest szczytna, od samego początku budzi on spore kontrowersje. Na początku sierpnia do Sejmu wpłynął projekt Konfederacji, który miałby znieść system kaucyjny w Polsce.

„Rzeczpospolita” informowała we wtorek, że wątpliwości rosną również po stronie rządowej, a do autorów interpelacji w tej sprawie należą m.in. Dorota Łoboda (rzeczniczka klubu parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej) czy Robert Dowhan (poseł KO).

Skarżą się na niego moi znajomi, piszą w tej sprawie do mnie wyborcy - tak o systemie kaucyjnym w rozmowie z „Rzeczpospolitą” mówiła Dorota Łoboda, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Wśród docierających do niej zastrzeżeń wymieniła m.in. długie kolejki do automatów kaucyjnych, wygasanie bonów za zwrócone opakowania czy niejasności związane z obiegiem opłaty kaucyjnej.