Bank Światowy zmienił prognozy dla polskiej gospodarki. Ukazał się najnowszy raport

RMF24

Bank Światowy podniósł prognozę wzrostu PKB Polski na 2026 i 2027 rok. Z najnowszego raportu wynika, że polska gospodarka w tym roku ma urosnąć o 3,6 proc. Jeszcze w czerwcu Bank Światowy prognozował tę dynamikę na poziomie 3,1 proc. w bieżącym roku.

Nowe prognozy dla polskiej gospodarki

„Silniejsza ekspansja gospodarcza w UE powinna przyczynić się do utrzymania wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej na zasadniczo stałym poziomie około 2,5 procent w latach 2027-28” – wskazał Bank Światowy w najnowszym raporcie.

Jak wyjaśniono, w Polsce tempo wzrostu spowolni z 3,6 procent w 2026 r. do średnio 2,8 proc. w latach 2027-2028. Zmiana ta ma przebiegać „w miarę jak dobiegnie końca wypłacanie środków z KPO, a wolniejszy wzrost płac realnych ograniczy konsumpcję gospodarstw domowych”.

Bank Światowy prognozuje, że w przyszłym roku polskie PKB wzrośnie o 2,9 proc., a w 2028 r. o 2,7 proc. Jeszcze w czerwcu prognoz te wynosiły 2,6 proc. dla przyszłego roku i 2,9 proc. dla 2028 roku.

Czym jest PKB i co oznacza jego wzrost?

PKB, czyli produkt krajowy brutto to – w dużym uproszczeniu – wartość wszystkiego, co zostało wyprodukowane i sprzedane w danym kraju w ciągu roku. To zarówno rzeczy materialne (np. jedzenie, ubrania, sprzęty domowe czy elektroniczne...), jak i usługi (wizyta u fryzjera, naprawa auta, bilet na pociąg czy praca programisty etc.).

Gdy mówimy o wzroście PKB, np. o kilka procent, w uproszczeniu oznacza to, że w kraju wyprodukowano i sprzedano więcej dóbr oraz usług niż w poprzednim roku. Gospodarka się „rozrasta”.