O godzinie 17:00 z Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku wyruszy kondukt żałobny z trumną z ciałem zamordowanego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Przemarsz nastąpi ulicami miasta do Bazyliki Mariackiej, gdzie w sobotę odbędzie się pogrzeb samorządowca. Po wprowadzeniu trumny do Bazyliki Mariackiej zostanie odprawiona msza św. Po nabożeństwie do północy, kiedy świątynia zostanie zamknięta, będzie trwało jeszcze modlitewne czuwanie.

