Zabójstwo prezydenta miasta Gdańska wstrząsnęło całą Polską, wstrząsnęło Pomorzem, wstrząsnęło mieszkańcami miasta Gdańska – mówił podczas nadzwyczajnej sesji sejmiku pomorskiego marszałek woj. pomorskiego Mieczysław Struk.

Odeszła od nas pewna epoka. Zamordowany został człowiek, który jest mi osobiście, ale jest też bliski wielu z was. Jest też bliski wielu gdańszczanom i mieszkańcom Pomorza. To oczywiście ogromna strata męża, ojca, syna, brata, naszego przyjaciela kolegi, wieloletniego włodarza miasta Gdańska - mówił Struk do zgromadzonych na sesji radnych wszystkich kadencji samorządu wojewódzkiego.

Marszałek zwrócił uwagę, że 20 lat prezydentury Adamowicza zbiegło się z kadencjami samorządu wojewódzkiego. Udało nam się zrealizować wiele wspólnych przedsięwzięć - dodał.

Jako przykłady wymienił budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, Teatru Szekspirowskiego i Europejskiego Centrum Solidarności. To także wiele programów społecznych. To także jego działania, który służyły obronie demokracji - zaznaczył.

Mieliśmy też wiele planów, których razem już niestety nie zrealizujemy. Uzgadniałem z nim kwestię rozbudowy Teatru Wybrzeże; dalsze działania, które miały służyć rozwojowi szpitali wojewódzkich na terenie miasta Gdańska. Myśleliśmy o wspólnym uczczeniu rocznicy powstania samorządu terytorialnego w Polsce w dniu 4 czerwca - mówił Struk.

Podkreślił, że Pawła Adamowicza cechowała "otwartość na świat, tolerancja wobec wszelkich mniejszości, wobec ludzi bardzo różnorodnych".

Dzisiaj składamy hołd i podziękowanie Pawłowi Adamowiczowi. Dziękujemy ci Pawle za wspólne przedsięwzięcia, w których uczestniczyliśmy. Za troskę o dziedzictwo pomorskie, o różnorodne dziedzictwo pomorskie, za troskę o dziedzictwo kaszubskie, za budowę metropolii, za konsekwentną zmianę miasta Gdańska - powiedział marszałek pomorski.

Dziś niezależnie od tego skąd jesteśmy, skąd przybyliśmy, czy jesteśmy mieszkańcami Gdańska czy innych rejonów Pomorza - jesteśmy dumni z tego pięknego miasta, jesteśmy dumni ze stolicy województwa pomorskiego. Żegnaj Pawle, żegnaj nasz przyjacielu - zakończył swoje przemówienie Struk.