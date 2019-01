Autobusy przystrojone żałobnym kirem, flagi, syreny alarmowe i telebimy transmitujące uroczystości z Bazyliki Mariackiej – m.in. tak polskie miasta żegnają tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Kraków myślami z Gdańskiem / Jacek Bednarczyk / PAP

W Gdańsku trwają główne uroczystości pogrzebowe tragicznie zmarłego Pawła Adamowicza. Prezydenta miasta żegnają także mieszkańcy innych polskich miast.

W Warszawie transmisję z gdańskiej Bazyliki Mariackiej będzie można śledzić na telebimie obok Kolumny Zygmunta. Żałobę widać także na ulicach stolicy, bowiem wszystkie autobusy miejskie są oflagowane i przystrojone żałobnym kirem. Tuż przed godziną 12 hołd zmarłemu prezydentowi oddadzą także warszawscy strażnicy miejscy, to dzięki nim z wieży Zamku Królewskiego zabrzmi hejnał Gdańska.

Wzruszająco będzie także na Rynku Głównym w Krakowie. Zaraz po hejnale - tuż po godzinie 12 z Wieży Mariackiej odegrany zostanie utwór "Sound of silence". W ten sposób Kraków chce uczcić pamięć zmarłego Pawła Adamowicza. W krakowskim magistracie jeszcze do wieczora można wpisywać się do księgi kondolencyjnej. W barwy Gdańska także tej nocy będą podświetlone także miejskie instytucje, a na wieży ratuszowej wywieszono flagę z napisem "Kraków myślami z Gdańskiem".