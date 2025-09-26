Windykacja należności stanowi poważne obciążenie dla instytucji finansowych oraz korporacji poza finansowych, które obsługują klienta masowego. W jaki sposób zwiększyć skuteczność odzyskiwania należności w pierwszym okresie po powstaniu długu? Sposobem na efektywne motywowanie dłużników do spłaty może być edukacja windykacyjna dłużnika.

/ Materiały prasowe

Brak świadomości konsekwencji długów - realny problem, który wpływa na skuteczność windykacji

"Co się stanie, jeśli nie zapłacę kolejnego rachunku?" - to pytanie, które może zadawać sobie wiele osób. Jednak wyobrażenia o konsekwencjach długów często ograniczają się do dalekiej wizji problemów z sądem czy z komornikiem. A skoro tak - perspektywa konsekwencji zadłużenia może wydawać się odległa, szczególnie jeżeli kwota zobowiązania jest niewielka. Takim schematem myślenia może podążać duża grupa konsumentów.

Taki stan rzeczy stanowi poważne zagrożenie dla podmiotów obsługujących klienta masowego. Im większy odsetek nieterminowych płatności, tym większe zagrożenie dla utrzymania optymalnego cash flow. I o ile przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z ryzyka, o tyle konsumenci nie mają świadomości, że konsekwencje nawet niewielkich długów mogą dotknąć ich w bardzo krótkim czasie, zanim jeszcze ruszy proces windykacji sądowej. Wystarczy, że przedsiębiorstwo czy instytucja zgłosi niespłacone zobowiązanie do Rejestru Dłużników.



O tym dłużnicy nie wiedzą - jakie są konsekwencje wpisu do Rejestru Dłużników?

Umieszczenie negatywnej informacji gospodarczej na temat dłużnika oznacza dla niego poważne utrudnienia w zawieraniu codziennych zobowiązań. Wpis w Rejestrze Dłużników może wiązać się np. z:

odmową udzielenia kredytu, pożyczki czy otwarcia karty kredytowej;

brakiem możliwości wzięcia produktów na raty czy zawarcia leasingu na samochód;

brakiem szans na podpisanie umowy na abonament telefoniczny, Internet, prąd czy gaz;

trudnościami przy zawieraniu umów najmu.

Takie sytuacje mogą być dla konsumenta wyzwaniem emocjonalnym, a jednocześnie - barierą przy załatwianiu codziennych spraw. Mając świadomość tego ryzyka, może on być bardziej skłonny do terminowego regulowania zobowiązań. To szczególnie ważne, ponieważ wpis w Rejestrze Dłużników może zostać umieszczony:

stosunkowo szybko - tj. gdy od terminu płatności upłynęło co najmniej 30 dni, a dłużnik został powiadomiony o zamiarze umieszczenia wpisu w Rejestrze Dłużników z minimum miesięcznym wyprzedzeniem; Takie powiadomienie w formie wezwania do zapłaty wierzyciel może łatwo zlecić w systemie BIG InfoMonitor lub - jeśli ma wielu dłużników - skorzystać z wygodnego połączenia po API albo z tzw. pliku wsadowego (przygotowany wg specjalnej instrukcji plik, z którego dane mogą być łatwo zaciągnięte bezpośrednio do systemu BIG InfoMonitor).

przy niskich kwotach niespłaconych zobowiązań - w przypadku konsumentów taka możliwość pojawia się przy zaległościach opiewających na 200 zł, a gdy w grę wchodzą firmy wystarczy dług na kwotę 500 zł.



Edukacja windykacyjna - rozwiązanie korzystne dla dłużników i wierzycieli

Edukacja windykacyjna to działania, które można podjąć w celu uświadomienia dłużników o konsekwencjach nieuregulowania zobowiązań. Chodzi o przesłanie wiadomości, które w prosty, przejrzysty sposób poinformują klienta o tym, na jakie niedogodności naraża się, zwlekając z płatnością.

Wysłanie takich komunikatów na odpowiednim etapie działań prewencyjnych lub windykacyjnych może pomóc ograniczyć liczbę opóźnień w płatności oraz zwiększyć skuteczność odzyskiwania wierzytelności. Dla instytucji finansowych oraz podmiotów z innych sektorów obsługujących klienta masowego może to oznaczać:

zmniejszenie ryzyka zaburzenia przepływów finansowych;

ograniczenie kosztów prowadzenia działań windykacyjnych.

Na otrzymaniu wiadomości o konsekwencjach zadłużenia zyskają także osoby zadłużone - edukacja windykacyjna może pomóc wielu z nich uniknąć problemów przy załatwianiu codziennych spraw.



Jak efektywnie prowadzić edukację windykacyjną?

Sposobem na efektywne prowadzenie edukacji przy minimalizacji kosztów działań może być włączenie tego rodzaju komunikacji w procesy windykacji miękkiej. Taką możliwość daje np. współpraca z BIG InfoMonitor. Ta instytucja, zgodnie z zapisami ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dn. 9 kwietnia 2010 r., ma możliwość edukowania o zakresie swojej działalności, a co za tym idzie - o konsekwencjach umieszczenia wpisu w Rejestrze Dłużników.

W praktyce wiadomości o tym, jakie problemy mogą wywoływać niespłacone długi, mogą docierać do klientów firm i instytucji współpracujących z BIG InfoMonitor np. na pierwszym etapie procesu windykacji, tj.:

w ramach prewencji - np. gdy klient wykazuje skłonność do nieregularnego opłacania rachunków;

gdy powstanie dług - wiadomości przesłane przez BIG InfoMonitor na zlecenie współpracującej z nim firmy mogą poinformować o konsekwencjach dopisania do Rejestru Dłużników i wyprzedzić wysyłkę wezwania do zapłaty i samo umieszczenie negatywnego wpisu.

Działania te mogą zostać w pełni zautomatyzowane, a schemat komunikacji - dopasowany do standardów procesu windykacyjnego. Warto więc rozważyć to rozwiązanie, aby osiągnąć wzrost skuteczności spłat zadłużenia.



Na zlecenie Biura Informacji Gospodarczej BIG InfoMonitor