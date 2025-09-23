​Ford Motor Company po raz pierwszy od 1956 roku przenosi swoją główną siedzibę. Legendarny "Glass House" w Dearborn w stanie Michigan w Stanach Zjednoczonych ustąpi miejsca nowoczesnemu kampusowi, który ma stać się sercem firmy na kolejne dekady.

Zmiana siedziby

Jak informuje portal foxbusiness.com, po niemal 70 latach obecności w kultowym "Glass House" znany amerykański producent samochodów Ford Motor Company przenosi swoją siedzibę.

Aktualnie trwa budowa nowej kwatery korporacji. Miejsce ma zostać otwarte już w listopadzie tego roku, jednak ostatni etap jego budowy w pełni zakończy się dopiero w roku 2027.

Legendarny budynek

"Glass House" był symbolem Forda od 1956 roku, kiedy został oficjalną siedzibą firmy. 12-piętrowy biurowiec, mieszczący przestrzeń dla 2 000 pracowników, znajduje się pod adresem 1 American Road w mieście Dearborn, w stanie Michigan. Miejscowość ta to kultowe miejsce dla historii koncernu. W jej pobliżu urodził się założyciel firmy, Henry Ford.



Firma zapowiada, że wyprowadzka z dotychczasowej kwatery głównej ma zakończyć się w połowie przyszłego roku. Po opuszczeniu przez pracowników "Glass House" ma zostać wyburzony. Jak dotąd nie ogłoszono, co dokładnie powstanie w jego miejscu. Już teraz wiadomo jednak, że teren ma pozostać w rękach firmy.

Nowa siedziba firmy

Nowa kwatera główna Forda powstaje zaledwie kilka kilometrów od dotychczasowej siedziby korporacji, w miejscu, w którym w przeszłości znajdowało się centrum rozwoju produktu koncernu.

Henry Ford II World Center ma przyjąć formę nowoczesnego kampusu. Siedziba główna pomieści nawet 4 tys. pracowników. Znajdą się tam między innymi biura, studia projektowe, ponad 300 sal konferencyjnych, jadalnia o powierzchni prawie 15 tys. metrów kwadratowych, przestrzeń wypoczynkowa oraz specjalne miejsce dostosowane do potrzeb pracownic będących matkami.

W pobliżu głównego budynku ma pracować aż 14 tysięcy pracowników koncernu.

