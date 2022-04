W poniedziałek wieczorem złoty umocnił się wobec euro. Jednocześnie stracił na wartości wobec dolara i franka szwajcarskiego. Około godz. 19 europejska waluta kosztowała 4,62 zł, dolar - 4,21 zł, a frank szwajcarski - 4,54 zł.

W poniedziałek wieczorem złoty zyskał na wartości wobec euro. Około godz. 19 europejska waluta kosztowała 4,62 zł w porównaniu z niespełna 4,64 zł ok. godz. 7.

Jednocześnie polska waluta osłabiła się wobec dolara. Ten podczas wieczornego handlu kosztował 4,21 zł, a około godz. 7 - 4,19 zł.



Złoty podczas wieczornych kwotowań stracił też na wartości wobec franka szwajcarskiego. Około godz. 19 za szwajcarską walutę trzeba było zapłacić 4,54 zł; podczas porannych kwotowań kosztował on 4,53 zł.

"Potencjał do dalszego umocnienia złotego"

Analitycy PKO BP widzą "potencjał do dalszego umocnienia złotego, jednak w krótkim terminie czynniki ryzyka związane z sytuacją geopolityczną ograniczają pole do odreagowania".



Natomiast według ekspertów Alior Bank, komentarze ze strony polskiego rządu sugerujące malejące szanse na rychłe odblokowanie Krajowego Planu Odbudowy "działają na niekorzyść złotego, co może utrudniać kontynuację odrabiania strat poniesionych przez PLN po wybuchu wojny w Ukrainie".