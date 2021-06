Nowe wytyczne koronawirusowe, wyższe ceny paliw i nowa ustawa antykorupcyjna - to czeka nas w przyszłym tygodniu w gospodarce.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Z punktu widzenia przedsiębiorców najważniejszy będzie poniedziałek. Według zapowiedzi, na początku tygodnia Ministerstwo Rozwoju ma opublikować wytyczne dla przedsiębiorców, dotyczące tego w jaki sposób weryfikować czy klient jest zaszczepiony, czy nie.

Według obecnych przepisów bowiem do wszelkich limitów: restauracyjnych, hotelowych, czy w branży rozrywkowej nie wliczają się osoby zaszczepione. Jak jednak właściciele hoteli, czy organizatorzy koncertów mają to skutecznie weryfikować? To właśnie ma określić resort.

Równie ważne dla w kontekście gospodarczym ma być najbliższe posiedzenie Sejmu. Przygotowywana jest nowelizacja ustawy antykorupcyjnej, która ma zaostrzyć kary za łapówkarstwo.

Wielu z nas teraz obecnie bardziej, niż polityką interesuje się... nadchodzącymi wakacjami. Planujemy dłuższe urlopy, krótsze wycieczki - dla planujących podróże mamy złą wiadomość. Przyszły tydzień przyniesie nam kolejne podwyżki cen paliw.