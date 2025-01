Sejm przyjął 28 poprawek Senatu do ustawy budżetowej na 2025 r.; dodatkowe ponad 17 mln zł otrzymają ochotnicze straże pożarne, a 70 mln zł trafi do nowej rezerwy celowej na wsparcie małych i średnich organizacji pozarządowych, działających w małych miejscowościach.

Minister finansów Andrzej Domański / Rafał Guz / PAP

Sejm w czwartek zakończył prace nad budżetem. Teraz ustawa trafi do podpisu prezydenta.

Które poprawki uzyskały poparcie?

Poparcie uzyskały m.in. poprawki, które zakładają przeznaczenie z rezerwy celowej dla komend wojewódzkich, powiatowych i miejskich Państwowej Straży Pożarnej kwoty 17 mln 555 tys. zł na ochotnicze straże pożarne. Kolejna przyjęta przez Sejm poprawka senacka przewiduje utworzenie nowej rezerwy celowej w wysokości 70 mln zł dla Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego na wsparcie małych i średnich organizacji pozarządowych, działających w małych miejscowościach.

Posłowie poparli także poprawkę dotyczącą środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Zakłada ona przeznaczenie 80 mln zł na dofinansowanie realizacji zadań związanych z usuwaniem skutków powodzi w turystyce. W 2025 r. na inwestycje w tym zakresie trafi 50 mln zł. O 15 mln zł wzrosną też środki przeznaczone na zadania w zakresie kultury fizycznej, m.in. na przygotowanie zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach olimpijskich oraz mistrzostwach świata i Europy.

Część poprawek ma na celu uwzględnienie zmian w programach wieloletnich, które wynikają z uchwał Rady Ministrów dotyczących tych programów. Chodzi m.in. o budowę Polskiego Ośrodka Szkoleniowego Ratownictwa Morskiego w Szczecinie, szpitala onkologicznego we Wrocławiu, modernizację badawczego reaktora jądrowego "MARIA", rozbudowę i modernizację Szpitala Uniwersyteckiego w Bydgoszczy, programy na rzecz zwiększania szans rozwojowych Ziemi Słupskiej na lata 2019-2026 oraz rozwoju północno-wschodnich obszarów przygranicznych na lata 2024-2030.

Pozostałe poprawki zgłoszone przez Senat, a przyjęte przez Sejm przewidują m.in. wzrost wynagrodzeń pracowników służby cywilnej, wzrost wydatków na finansowanie działalności oficerów łącznikowych policji, zmiany w budżetach Sądu Najwyższego i Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Ustawa trafi teraz do Andrzeja Dudy. Prezydent ma tydzień na jej podpisanie, może także skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego.

Co zakłada ustawa budżetowa?

Ustawa budżetowa została przygotowana przy założeniu, że w 2025 r. wzrost PKB wyniesie 3,9 proc., a inflacja średnioroczna - 5 proc. Zgodnie z ustawą dochody budżetu wyniosą 632,6 mld zł, wydatki 921,6 mld zł, a deficyt sięgnie 289 mld zł, czyli 7,3 proc. PKB.

W budżecie na 2025 r. zabezpieczono na obronę narodową, w tym na wzrost uposażeń żołnierzy zawodowych, rekordową kwotę 124,3 mld zł. W porównaniu do 2024 roku to wzrost o 6,2 mld zł. Łącznie z wydatkami Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych w 2025 roku wydatki na obronę narodową sięgną 186,6 mld zł. Oznacza to, że w 2025 roku wydatki na polskie wojsko wyniosą 4,7 proc. PKB.

Według budżetu wzrost wynagrodzeń w 2025 roku wyniesie 7 proc. O 5 proc. wzrośnie kwota bazowa dla wynagrodzeń nauczycieli, dla pracowników państwowej sfery budżetowej, w tym funkcjonariuszy i żołnierzy, pracowników ministerstw oraz urzędów centralnych i wojewódzkich. Zwiększony zostanie także fundusz wynagrodzeń pracowników ZUS i KRUS. Na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych od 1 marca 2025 r., w tym dla funkcjonariuszy oraz uposażeń sędziów i prokuratorów w stanie spoczynku, przeznaczono 24,2 mld zł.

W budżecie zapisano też 221,7 mld zł na ochronę zdrowia (łącznie z NFZ), co oznacza wzrost wydatków o blisko 31 mld zł. Natomiast 8,4 mld zł trafi na program "Aktywny rodzic", na program "Rodzina 800+" 62,8 mld zł, a 3,2 mld zł na rentę wdowią. Na 13. i 14. emeryturę zostanie przeznaczone 31,5 mld zł, a 24,2 mld zł trafi na waloryzację świadczeń emerytalno-rentowych.

Na cele związane z mieszkalnictwem rząd przeznaczy ok. 4,2 mld zł, a 4,6 mld zł zostało zarezerwowane na potrzeby procesu inwestycyjnego elektrowni jądrowej. Pieniądze te mają posłużyć do dokapitalizowania spółki Polskie Elektrownie Jądrowe.