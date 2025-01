Wśród posłów Trzeciej Drogi i Lewicy słychać głosy, że Ministerstwo Zdrowia jest jednym z najgorzej działających. Brakuje ważnych zmian w prawie, kluczowych ustaw, "konkrety" wciąż są niezrealizowane, a resort ma działać zbyt opieszale. Koalicjanci zarzucają również minister Izabeli Leszczynie, że boi się odważnych decyzji.

Izabela Leszczyna / Anita Walczewska/East News / East News

Środa 8 stycznia. Posiedzenie połączonych komisji gospodarki i rozwoju, a także zdrowia. Temat? Informacja o propozycji wprowadzenia ograniczeń w sprzedaży alkoholu oraz o ich wpływie na gospodarkę i spożycie substancji wyskokowych. Przewodniczący komisji gospodarki i rozwoju Ryszard Petru przedstawia projekt planu pracy komisji na okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2025 roku.

Pojawia się obszerna prezentacja, na której widać bardzo dużo propozycji zmian w prawie. To m.in. zakaz reklamowania alkoholu w mediach i internecie, zakaz sprzedaży tzw. małpek na terenie naszego kraju, propozycje wprowadzenia ograniczeń sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych, np. żeby sprzedany był tylko do określonej godziny, nie całodobowo.

Są również pomysły zmian w ustawie, aby zakazać sprzedawania alkoholu w butelkach, które nie przypominają tradycyjnych butelek z tą substancją wysokoprocentową, a więc casus alkotubek. Po to, aby w przyszłości uniknąć podobnych sytuacji.

Członkowie komisji są zgodni, że należy walczyć z alkoholizmem i promowaniem alkoholu. Co na to komisja zdrowia? Przedstawia prezentację i statystyki, jak z problemem poradziła sobie np. Litwa. Ale konkretów, jak szybko dokonać zmian w Polsce - brak. Politycy są niezadowoleni, bo tempo prac resortu zdrowia nie jest zadowalające, a na sejmowych korytarzach pojawiają się głosy, że to niezadowolenie, ale przede wszystkim brak sprawczości, może prowadzić do dymisji.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że to trudny resort, ale na razie ministerstwo nie zrobiło niczego, o co postulowaliśmy. Za jedną z gorszych decyzji uważamy zmiany w składce zdrowotnej - mówi nieoficjalnie dziennikarzowi RMF FM posłanka Lewicy. Ugrupowanie to początkowo było przeciwne zmianom, ale ostatecznie politycy zgodzili się na ten projekt z pewnymi zastrzeżeniami.

Jako posłowie Polski 2050 nie jesteśmy zadowoleni z bieżącego funkcjonowania Ministerstwa Zdrowia. Uważamy, że to jest ta dziedzina, w której najwięcej jest do zrobienia i do przeprowadzenia zmian. Przez ten rok mało się udało, ale rok 2025 będzie kluczowym rokiem, jeśli chodzi o system opieki zdrowotnej w Polsce. Przede wszystkim mamy największy budżet, najwięcej środków w tym roku z całego budżetu państwa będzie szło na zdrowie - mówi Kamil Wnuk z Polski 2050.

To jest najgorsza minister zdrowia od prawie dwudziestu lat. Nie pamiętam równie złego ministra, co pani Izabela Leszczyna. Chodzi o całokształt, za likwidowanie szpitali, za ograniczanie dostępu do świadczeń zdrowotnych. Ja uważam, że jak najbardziej są podstawy do dymisji, bo realnych działań poprawiających sytuację zdrowotną nie widzę żadnych - komentuje działania resortu poseł PiS Paweł Jabłoński.

Politycy Koalicji Obywatelskiej stoją jednak murem za minister zdrowia. Niemal wszyscy podkreślają, że otrzymała najtrudniejszy resort, a koalicjanci zamiast krytykować, powinni ją w 100 proc. wspierać. Pani minister ma najtrudniejsze zadanie w rządzie, bo mimo rekordowych budżetów w ochronie zdrowia, Prawo i Sprawiedliwość zostawiło po sobie spaloną ziemię. Jest jeszcze gorzej, niż było. Dziś potrzebna jest nam bardzo głęboka, dokładna reforma polskiej służby zdrowia. Pani minister musi w swojej pracy poruszać się jak po polu minowym, ale my staramy się ją wspierać - mówi Patryk Jaskulski, poseł Koalicji Obywatelskiej.

Wśród niektórych polityków koalicji rządzącej panuje przekonanie, że jeśli nic się nie zmieni, istnieje realna szansa na to, że po wyborach prezydenckich dojdzie do rekonstrukcji rządu i pierwszym ministrem, który straci swoje stanowisko, będzie Izabela Leszczyna. To pół roku będzie kluczowe dla szefowej resortu zdrowia i może zaważyć o jej przyszłości w tym rządzie.

Wniosek środowego posiedzenia połączonych komisji był jeden. Należy szybciej i skuteczniej procedować nowe ustawy i regulacje, szczególnie te kluczowe dla zdrowego społeczeństwa, takie jak ograniczenie sprzedaży i promocji alkoholu, czy o zakazie sprzedaży e-papierosów. Propozycje trafiły teraz do konsultacji.