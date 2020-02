Potwierdziły się nieoficjalne informacje dziennikarzy RMF FM: Teresa Czerwińska została wiceprezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Była minister finansów, a obecnie wiceprezes Narodowego Banku Polskiego obejmie nową funkcję 1 marca. Europejski Bank Inwestycyjny to największy rozwojowy bank świata. Zajmuje się kredytowaniem najważniejszych projektów Unii Europejskiej.

Teresa Czerwińska / Hanna Bardo / PAP

Teresa Czerwińska od stycznia 2018 r. do czerwca 2019 r. była ministrem finansów. 4 czerwca 2019 r. prezydent Andrzej Duda powołał ją na członka zarządu Narodowego Banku Polskiego.



Na początku lutego minister finansów Tadeusz Kościński przedstawił kandydaturę Czerwińskiej na stanowisko wiceprezesa EBI.

Jestem zaszczycona, że mogę dołączyć do składu unijnego banku w decydującym dla tej instytucji momencie - powiedziała Czerwińska. Podkreśliła, że EBI wspiera długoterminowe inwestycje w czterech obszarach priorytetowych: infrastruktury, klimatu i środowiska, innowacji oraz małych i średnich przedsiębiorstw. W ten sposób przyczynia się do wzrostu dobrobytu, konkurencyjności i zrównoważonego rozwoju terytorialnego krajów i regionów w Europie i poza nią - zaznaczyła.

Teresa Czerwińska jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Nauk Społecznych (1997 r.) oraz Wydziału Zarządzania (1998 r.). Stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse uzyskała w 2010 roku. Była gubernatorem z ramienia Polski m.in. w Międzynarodowym Funduszu Walutowym (IMF), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), Europejskim Banku Inwestycyjnym. Była także członkiem Coalition of Finance Ministers for Climate Action (2019) oraz Insurance & Reinsurance Stakeholder Group przy European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) (2015-2018).