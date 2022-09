Rząd zajmie się we wtorek m.in. projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r. Wynika z niego, że od 1 stycznia 2023 r. minimalne wynagrodzenie ma wynosić 3383 zł, a minimalna stawka godzinowa 22,10 zł.

Projekt przewiduje następujące kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę: od 1 stycznia 2023 r. - 3383 zł oraz od 1 lipca 2023 r. - 3450 zł. Biorąc pod uwagę proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2023 r. wyniesie 3416,50 zł.

Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę, (tj. 3383 zł oraz 3450 zł), kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2023 r. - 22,10 zł, a od 1 lipca 2023 r. - 22,50 zł.



Wymienione wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.



Rada Ministrów jest zobowiązana do ustalenia na rok następny wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej dla określonych umów cywilnoprawnych w drodze rozporządzenia - jeżeli Rada Dialogu Społecznego nie uzgodni tych wysokości w terminie 30 dni od dnia otrzymania od Rady Ministrów (do negocjacji) proponowanych wysokości tego wynagrodzenia. Ustalone przez Radę Ministrów na 2023 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.



W związku z tym, że w terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2023 r., Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić wysokości w drodze rozporządzenia - w terminie do dnia 15 września.