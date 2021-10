W ciągu roku przeciętne ceny ubezpieczeń OC spadły w Polsce o 10,6 procent - tak wynika z pierwszej odsłony Raportu Ubezpieczeniowego RMF FM i Rankomat.pl. Wspólnie co miesiąc będziemy badać, jak zmieniają się stawki obowiązkowego dla kierowców ubezpieczenia.

Najnowsze dane pokazują, że ubezpieczenia motoryzacyjne są w tej bardzo nielicznej kategorii towarów i usług, których ceny idą w dół.

Co ważne, spadek stawek OC nie jest jednorazowy. Dane zgromadzone przez RMF FM i Rankomat pokazują, że dzieje się to już od kilku miesięcy.

Zdaniem ekspertów te spadki przede wszystkim trzeba tłumaczyć rywalizacją cenową między ubezpieczycielami. To nie jest taka wojna cenowa jak w przeszłości, ale skala i tak jest zauważalna. Firmy biją się o to, kto będzie miał więcej klientów.

Taką rywalizację ułatwia niejako sytuacja na drogach. Pandemia powoduje, że ruch samochodowy jest mniejszy, co z kolei przekłada się na liczbę wypadków. Wszak im więcej przypadków koronawirusa, tym więcej osób pracuje albo uczy się z domu i nie używa aut.

Warto tu przypomnieć dane pokazujące, że w 2019 mieliśmy na drogach 1 278 017 szkód likwidowanych z polis OC, a w pandemicznym 2020 roku 1 160 290. To siłą rzeczy przekłada się na obniżki cen.

W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia pojazdu, towarzystwom najłatwiej konkurować ceną. Ponieważ produkt jest taki sam. Dlatego od kilku lat polisy regularnie tanieją. Niestety staje się to niebezpieczne w sytuacji, kiedy składka jest kalkulowana nieproporcjonalnie do kosztów prowadzenia działalności - mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.

Obniżki nie potrwają wiecznie

Przedstawiciele branży jednak ostrzegają. Wiecznie taniej nie będzie. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego ogłosił w trakcie kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń, że ubezpieczenia są w Polsce zbyt tanie, że towarzystwa na nich tracą, co nie jest zdrowe dla bezpieczeństwa systemu. To jest zapowiedzą interwencji i jednocześnie zapowiedzią podwyżek stawek za polisy OC.

Odwrócenie dotychczasowej strategii cenowej ubezpieczycieli i znaczne podniesienie stawek OC jest tylko kwestią czasu. Wpływ na to może mieć znaczny wzrost średniej wartości szkody likwidowanej z OC - dodaje Demczyszak.

I rzeczywiście. Jak wynika z danych, choć szkód na drogach jest mniej, to zazwyczaj wypłacane odszkodowania są większe. Kwotowa szkodowość rośnie już mniej więcej w tempie dwucyfrowym.

Najtaniej w Opolskiem. Najdrożej na Pomorzu

Sposobem na zaoszczędzenie sporych pieniędzy może być wybór miejsca, w którym ubezpieczamy auto. Wiele osób zameldowanych w jednym miejscu, a mieszkających w drugim często z tego korzysta. I to nie dziwi, bo różnica cenowa między województwami potrafi sięgać 200 złotych.

Jeszcze większe różnice dotyczą poszczególnych miast.

Z czego to wynika? Przede wszystkim z ruchu na drogach. Im mniejsze korki i im lepsze drogi, tym mniejsze ryzyko wypadku. A więc tym niższa stawka. Znaczenie mają także samochody jeżdżące po lokalnych drogach. Im lepsze auta, tym droższe, więc ewentualny wypadek niesie większe koszty naprawy. To też ubezpieczyciele biorą pod uwagę.

Raport Ubezpieczeniowy RMF FM i Rankomat.pl to comiesięczne zestawienie pokazujące, jak zmieniają się stawki polis obowiązkowego OC w kolejnych miesiącach. Te dane pozwalają uniknąć kierowcom przepłacania za ubezpieczenia.

