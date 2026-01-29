Rynek skupu nieruchomości w Polsce w ostatnich latach przeszedł dynamiczną transformację. Wysokie stopy procentowe, problemy z uzyskaniem kredytu, rosnąca liczba postępowań spadkowych oraz zadłużeń sprawiły, że coraz więcej właścicieli mieszkań i domów szuka szybkich, bezpiecznych i przewidywalnych form sprzedaży nieruchomości za gotówkę.

Jednocześnie wraz ze wzrostem popularności tego rozwiązania pojawiło się wiele podmiotów o bardzo różnym poziomie profesjonalizmu. Dlatego w 2026 roku kluczowe staje się pytanie: którym firmom skupu nieruchomości faktycznie można zaufać?

Poniżej przedstawiamy ranking TOP 5 skupów nieruchomości w Polsce, oparty na analizie:

· transparentności procesu,

· bezpieczeństwa transakcji,

· doświadczenia rynkowego,

· zakresu obsługi klienta,

· opinii i wiarygodności operacyjnej.

1. Awentin Inwestycje - lider bezpiecznej sprzedaży nieruchomości za gotówkę

zespół skupu nieruchomości awentin inwestycje /Materiały prasowe Awentin zajmuje pierwsze miejsce w rankingu skupów nieruchomości 2026 jako firma, która w największym stopniu odpowiada na realne potrzeby sprzedających: szybkość, bezpieczeństwo i brak ryzyka.

Model działania Awentin opiera się na kompleksowej obsłudze klienta - od pierwszej rozmowy, przez analizę prawną nieruchomości, aż po finalizację transakcji u notariusza. Firma specjalizuje się w trudnych przypadkach: nieruchomościach zadłużonych, spadkowych, z problemami formalnymi lub wymagających pilnej sprzedaży.

Dodatkowo, mają możliwość szybkiego obsłużenia transakcji nawet powyżej 1 miliona złotych, co czyni ich oczywistym wyborem w wyjątkowo skomplikowanych sytuacjach.

Na uwagę zasługuje transparentny sposób komunikowania zasad współpracy oraz edukacyjny charakter marki.

Osoby, które chcą zrozumieć mechanizm działania skupu, mogą zapoznać się z praktycznym wyjaśnieniem procesu sprzedaży w artykule:

https://awentin.pl/blog/jak-dziala-skup-nieruchomosci-za-gotowke/

Dodatkowym atutem jest możliwość bezpłatnej, niezobowiązującej wyceny online, dostępnej bezpośrednio na stronie.

To rozwiązanie szczególnie doceniają osoby, które chcą najpierw poznać realną wartość swojej nieruchomości, zanim podejmą decyzję o sprzedaży.

2. KupujemyM.pl - szybkie decyzje i szeroki zakres działania

Na drugim miejscu rankingu znalazła się firma KupujemyM.pl, znana z prostego modelu operacyjnego i sprawnej obsługi transakcji gotówkowych.

KupujemyM.pl działa na terenie wielu regionów Polski i kieruje swoją ofertę do właścicieli mieszkań oraz domów, którzy chcą uniknąć długiego procesu sprzedaży na rynku otwartym. Firma stawia na krótkie terminy decyzyjne i uproszczone procedury, co może być istotne dla osób w nagłych sytuacjach życiowych.



3. Skup.io - nowoczesne podejście i digitalizacja procesu

Skup.io to przykład firmy, która stawia na technologię i automatyzację. Proces zgłoszenia nieruchomości oraz wstępnej wyceny odbywa się głównie online, co przyciąga klientów ceniących szybkość i minimum formalności.

To rozwiązanie dobrze sprawdza się w standardowych przypadkach sprzedaży mieszkań, szczególnie w dużych miastach. Skup.io rozwija swój model w kierunku maksymalnego uproszczenia kontaktu i skrócenia czasu całej transakcji.



4. Atrium Nieruchomości - doświadczenie i lokalna specjalizacja

Atrium Nieruchomości łączy działalność skupu z klasycznym pośrednictwem nieruchomości. Dzięki temu firma może elastycznie dopasować formę sprzedaży do sytuacji klienta - zarówno poprzez zakup bezpośredni, jak i wsparcie w sprzedaży rynkowej.

To propozycja dla osób, które oczekują indywidualnego podejścia i preferują współpracę z podmiotem o ugruntowanej pozycji lokalnej.



5. Kupimy.nieruchomosci.pl - prosty model i szybka finalizacja

Zestawienie zamyka Kupimy.Nieruchomosci.pl, firma działająca w segmencie szybkich transakcji gotówkowych. Skupia się na podstawowych typach nieruchomości i oferuje standardowy proces sprzedaży bez rozbudowanych usług dodatkowych.

To opcja dla właścicieli, którym zależy przede wszystkim na czasie i uproszczonym przebiegu transakcji.

Ile skupy nieruchomości płacą za mieszkanie lub dom?

W 2026 roku ceny oferowane przez skupy nieruchomości najczęściej mieszczą się w przedziale 70-90% rynkowej wartości nieruchomości, przy czym ostateczna kwota zależy od wielu czynników. Kluczowe znaczenie mają m.in. stan prawny lokalu, poziom zadłużenia, możliwość szybkiego przeniesienia własności, lokalizacja oraz potencjał dalszej odsprzedaży. W praktyce im więcej ryzyk i formalności po stronie sprzedającego przejmuje firma skupująca, tym większy dyskont względem ceny rynkowej. Warto jednak podkreślić, że różnica w cenie jest dla wielu właścicieli rekompensowana natychmiastową gotówką, brakiem prowizji pośredników, przejęciem kosztów notarialnych oraz oszczędnością czasu, który przy tradycyjnej sprzedaży często liczony jest w miesiącach. Dlatego skup nieruchomości bywa wybierany nie jako "tańsza opcja", lecz jako bezpieczne rozwiązanie w sytuacjach wymagających szybkiej decyzji finansowej.



Jak wybrać bezpieczny skup nieruchomości w 2026 roku?

Niezależnie od miejsca w rankingu, przed podjęciem decyzji warto zwrócić uwagę na kilka kluczowych kwestii:

· czy firma jasno tłumaczy cały proces sprzedaży,

· czy posiada realne zaplecze finansowe,

· czy oferuje wsparcie prawne i notarialne,

· czy nie stosuje ukrytych kosztów i niejasnych zapisów w umowach.

Dobrze wybrany skup nieruchomości to nie tylko szybka gotówka, ale przede wszystkim spokój, bezpieczeństwo i przewidywalność - wartości, które w 2026 roku są dla sprzedających ważniejsze niż kiedykolwiek.