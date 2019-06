Jeszcze do 25 czerwca trwa nabór do drugiej edycji Szkoły Pionierów PFR - międzynarodowego programu edukacyjnego dla młodych przedsiębiorców technologicznych z całej Polski. Uczestnicy przez 4 tygodnie będą uczyć się kluczowych kompetencji przyszłości i pod okiem ekspertów w Warszawie i Berlinie rozwijać własne innowacyjne projekty. Program tworzy Polski Fundusz Rozwoju we współpracy z Allegro.

