Znamy wyniki raportu dotyczącego zadłużenia Polaków. Z "Rankingu Rzetelności Konsumentów" wynika, że średnie zadłużenie mieszkańca województwa pomorskiego sięga 28 tys. 129 zł i jest najwyższe w Polsce. Najmniej długów ma statystyczny konsument z woj. łódzkiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak powstał raport?

W raporcie Krajowego Rejestru Długów (KRD) oraz Rzetelnej Firmy dokonano analizy sytuacji finansowej polskich konsumentów w poszczególnych województwach.

W analizie uwzględniono zadłużenie notowane w KRD w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców, średnią kwotę zaległości przypadającą na jednego dłużnika oraz odsetek zadłużonych w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców każdego województwa.

W każdej kategorii przyznano punkty, a ich suma decydowała o miejscu w rankingu rzetelności województw, czyli takich, których mieszkańcy rzadziej trafiają do bazy danych dłużników.

Ranking województw

Na czele zestawienia znalazły się województwa: podkarpackie (41 pkt.), a za nim świętokrzyskie (38 pkt.), małopolskie (35 pkt.), podlaskie (34 pkt.) i wielkopolskie (34 pkt.).

Ostatnie pozycje w rankingu zajęły województwa: pomorskie (10 pkt.), śląskie (13 pkt.), warmińsko-mazurskie (14 pkt.), dolnośląskie (17 pkt.) i mazowieckie (21 pkt.).

"W przypadku Podkarpacia np. wysoka rzetelność, mimo najwyższego w Polsce bezrobocia (8,4 proc.) i jednej z najniższych średnich pensji w kraju (poniżej 7 tys. zł brutto), może wynikać z niższego poziomu konsumpcji, a co za tym idzie mniejszej potrzeby finansowania ich kredytem czy pożyczką" - poinformowali autorzy raportu. Wskazali też na silne tradycje rodzinnego wsparcia w razie potrzeby. "Na to nakładają się aspekty kulturowe - brak akceptacji dla nieoddawania pieniędzy, silne wciąż także w Wielkopolsce i Małopolsce, znacznie bardziej rozwiniętych i zurbanizowanych niż Podkarpacie. To by też tłumaczyło wysoką pozycję obu tych województw w rankingu" - dodali.

Pomorskie długi

Średnie zadłużenie przypadające na jednego mieszkańca województwa najwyższe jest na Pomorzu - sięga 28 tys. 129 zł. Na drugim miejscu znaleźli się mieszkańcy Mazowsza - 24 tys. 367 zł, zaraz po nich mieszkańcy Lubelszczyzny - 23 tys. 938 zł, później Śląska - 22 tys. 545 zł oraz Małopolski, którzy winni są wierzycielom średnio 22 tys. 376 zł.

Najniższe zaległości mają konsumenci z woj. łódzkiego - 18 tys. 725 zł, wielkopolskiego, 19 tys. 317 zł, lubuskiego - 20 tys. 493 zł, zachodniopomorskiego - 20 tys. 794 zł i dolnośląskiego - 20 tys. 994 zł.

Małopolskie niezadowolenie

Powołując się na badanie przeprowadzone przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej "Sytuacja na rynku consumer finance" autorzy raportu wskazali, że w III kwartale br. 42 proc. Polaków uznało, że ich sytuacja finansowa pogorszyła się, a 22 proc. uważa, że uległa poprawie.

Największy odsetek niezadowolonych odnotowano w Małopolsce (52,8 proc.), nieco mniejszy w województwach: zachodniopomorskim (47,7 proc.), łódzkim (45,3 proc.), i dolnośląskim (43,6 proc.).

Program Rzetelna Firma to sposób certyfikacji przedsiębiorstw prowadzony przez firmę doradztwa finansowego Kaczmarski Group. Program zrzesza ponad 40 tys. przedsiębiorstw ze wszystkich gałęzi gospodarki.