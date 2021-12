"To niby tylko 6 godzin lotu, a zupełnie inna planeta" - mówi RMF FM Maciej Białko z Gulf Business Link, który od wielu lat w Dubaju łączy polskich przedsiębiorców z partnerami ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Jak podkreśla, spalić za sobą mosty i stracić sympatię potencjalnych inwestorów można niezwykle łatwo. Czym można urazić Emiratczyka? Jak nie podawać mu wizytówki? Dlaczego czekoladki z galaretką to zły prezent, a wysyłanie oferty mailem nie ma sensu? M.in. o to zapytała eksperta nasza dziennikarka Magdalena Wojtoń.

REKLAMA