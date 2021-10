​Mołdawia w najbliższych dniach zakupi gaz, który wystarczy krajowi na dwa dni. Wciąż bowiem nie ma porozumienia z Gazpromem, który domaga się zwrotu historycznego długu kraju. Na dniach ma się odbyć kolejna runda rozmów.

Zdj. ilustracyjne / Valery Sharifulin / PAP/EPA

Mołdawia jest niewielkim krajem, który niemal cały swój gaz czerpie od rosyjskiego Gazpromu. Dotychczasowa umowa na dostawy wygasła jednak we wrześniu, ale udało się przedłużyć ją o miesiąc. Ceny jednak znacząco wzrosły - Kiszyniów w październiku kupuje gaz w cenie 790 dolarów za tysiąc metrów sześciennych. We wrześniu było to 550 dolarów, a w całym zeszłym roku płacono średnio 200 dolarów. Mołdawia próbuje obniżyć stawkę, gdyż biednego kraju zwyczajnie nie stać na takie dostawy.

Obecnie w Mołdawii trwa poważny kryzys gazowy, w piątek wprowadzono tam stan wyjątkowy. Prosi się o oszczędzanie gazu i w miarę możliwości - przejście na inne surowce energetyczne. Symbolicznie został zgaszony tzw. wieczny płomień przy pomniku chwały wojskowej w Kiszyniowie.

Mołdawskie władze regularnie rozmawiają z Gazpromem oraz przedstawicielami rządu rosyjskiego. Ostatnie negocjacje zakończyły się jednak fiaskiem. Jak podaje Interfax, Gazprom zaoferował "cenę rynkową z rabatem 25 proc.", ale warunkiem była spłata tzw. historycznego długu gazowego Mołdawii w ciągu trzech lat. Chodzi o ok. 700 mln dolarów. Jak wylicza Kamil Całus z Ośrodka Studiów Wschodnich, dochody budżetu mołdawskiego w 2020 roku wyniosły 2,5 mld dolarów, czyli zadłużenie wobec Gazpromu to ok. 30 proc. rocznych dochodów państwa.

Przedstawiciel gazowego giganta Siergiej Kurpijanow powiedział z kolei, że Gazprom może przedłużyć kontrakt na listopad, jeśli tylko Mołdawia spłaci zobowiązania za wrzesień i październik, co dałoby więcej czasu na zawarcie umowy w długim terminie.

Gazprom przekazał rosyjskim agencjom, że w sytuacji braku porozumienia, po prostu zaprzestanie dostaw do Mołdawii po 1 listopada. Kiszyniów musi się wiec spieszyć. Dzisiaj wicepremier oraz minister infrastruktury Andriej Spinu podał, że w środę w Petersburgu spotka się z dyrekcją Gazpromu.

Na razie władze w Kiszyniowie próbują wypełnić październikowe braki. Przeznaczono ok. 1,7 mld lei na zakup dodatkowego gazu, jednak - jak podają mołdawskie media - oznacza to zwiększenie rezerw na nie dłużej niż 2 dni.

Pewne ilości gazu Mołdawia "pożyczyła" od Ukrainy. Jak podaje “Ekonomiczna Prawda" to jednak nie koniec - Naftohaz i mołdawski Energocom podpisały umowę ramową na dostawę do 700 mln metrów sześciennych gazu, "w razie potrzeby". Na razie jednak Kiszyniów niczego nie zakupił.