"Kuriozum goni kuriozum" - komentują dyrektorzy szkół. To efekt styczniowego wzrostu płacy minimalnej z 2250 zł do 2600 zł brutto. "Gdy podpisywałem listę płac za styczeń, oniemiałem" - opowiada w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dyrektor jednej z łódzkich podstawówek. "Portier zarabia teraz u nas 2,7 tys. zł netto. Pedagog szkolny 2614 zł netto. I jak mam zachęcić nauczycieli do pracy?" - pyta. Jak dodaje: w szkole jedna trzecia nauczycieli zarabia teraz mniej niż personel niepedagogiczny.

