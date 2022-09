Koniec ujemnych stóp procentowych w Szwajcarii. Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) zdecydował się na podwyższenie głównej stopy procentowej o 0,75 proc. - tym samym osiągnęła ona poziom 0,5 proc. Dzisiejszy ruch SNB dla osób posiadających kredyty we frankach oznacza oczywiście wzrost raty tych pożyczek.

"SNB dalej zacieśnia politykę monetarną i podnosi stopę procentową SNB o 0,75 punktów procentowych - do 0,5 procent. W ten sposób przeciwdziała ponownemu wzrostowi presji inflacyjnej" - napisano w komunikacie Narodowego Banku Szwajcarii. Jak dodano, nie można wykluczyć, że dalsze podwyżki stóp procentowych będą konieczne. W sierpniu inflacja w Szwajcarii wynosiła 3,5 proc.

Stopy procentowe w Szwajcarii są dodatnie po raz pierwszy od 2014 roku. Już w czerwcu, w reakcji na rosnącą inflację, SNB zdecydował się na podniesienie głównej stopy procentowej o 0,50 proc. - nadal była jednak wtedy ujemna i wynosiła -0,25 proc.

Decyzja SNB od razu wpłynęła na kurs franka szwajcarskiego. Ok. 10:25 wynosił on 4,9 zł. W ciągu niespełna godziny waluta ta potaniała o ponad 12 gr. Wczoraj kurs franka poszybował do ponad 5 zł - po raz pierwszy od 7 lat.