Nawet 200 tysięcy osób, które przeszły na wcześniejszą emeryturę, otrzymuje niższe świadczenie, niż planowało. Wciąż nie zmieniono przepisu, który zakłada zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych świadczeń, choć zakwestionował go Trybunał Konstytucyjny. Wyrok jednak nie został opublikowany. Na lodzie za to zostali emeryci, którzy czekają na regulacje pozwalające na godne świadczenia.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum Kalbar / PAP

Dla emerytów to naprawdę duże pieniądze.

W moim przypadku to kwota między 800 a 1000 zł - przyznaje pan Ryszard, były nauczyciel, który w 2005 roku przeszedł na wcześniejszą emeryturę. Gdybym wiedział, że będzie potrącana emerytura od kapitału, który miałem wypracowany, szukałbym jakiejkolwiek pracy, żeby sobie dorobić. Zostałem wprowadzony w błąd - dodaje.

Wyrok nie został opublikowany

W czerwcu ubiegłego roku TK uznał takie zapisy ustawy za niekonstytucyjne. Wyrok jednak wciąż nie został opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Seniorzy nie mogą na razie liczyć na dodatkowe środki, w tym wyrównanie straconych kwot. Przy takiej liczbie osób, które ucierpiały, publikacja nie byłaby na rękę rządzącym. Już nie wspomnę o odszkodowaniach działających do tyłu, a w moim przypadku to już 20 lat - podsumowuje pan Ryszard.

Po orzeczeniu TK odniosła się do niego minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Pytana na konferencji w Lublinie, czy w związku z wyrokiem planowane są zmiany w przepisach, odparła, że "wszystkie decyzje i informacje - niezależnie od oceny samego Trybunału - są i zawsze będą przedmiotem analiz ministerstwa". Jak te analizy się zakończą, jeżeli będą jakieś plany, będziemy oczywiście o tym informować - przekazała.

Minęło ponad pół roku, na informacje wciąż czekamy.

Trybunał stanął po stronie emerytów

Na wyroku Trybunału Konstytucyjnego mogłyby skorzystać osoby, które złożyły wniosek o wcześniejszą emeryturę przed 1 stycznia 2013 r., a prawo do emerytury powszechnej nabyły po 2012 r. Miesięczna podwyżka świadczenia wyniosłaby ok. 1,2 tys. zł, a kwota wyrównania - 64 tys.

4 czerwca 2024 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że niekonstytucyjny jest przepis, który pozwala na pomniejszenie świadczenia emerytalnego, gdy dana osoba skorzystała z przejścia na wcześniejszą emeryturę.

TK badał art. 25 ust. 1b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie, w jakim dotyczy osób, które złożyły wniosek o przyznanie świadczeń przed 6 czerwca 2012 r. Przepis ten, który obowiązuje od 2013 r., zakłada zmniejszenie podstawy obliczenia emerytury o kwotę wcześniej pobranych emerytur. TK orzekł, że art. 25 ust. 1b ustawy emerytalnej jest niezgodny z art. 67 ust. 1 konstytucji, który głosi, że obywatel ma prawo do zabezpieczenia społecznego po osiągnięciu wieku emerytalnego.

Trybunał uznał, że w rozpoznawanej sprawie doszło do naruszenia zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa. "Ubezpieczeni, którzy zdecydowali się na korzystanie z wcześniejszej emerytury, nie mieli - w momencie podejmowania tej decyzji na podstawie obowiązującego wówczas stanu prawnego - świadomości co do skutków prawnych, jakie może ona wywoływać w sferze ich przyszłych uprawnień z tytułu emerytury powszechnej. W szczególności nie mogli przewidzieć, że przejście na emeryturę jeszcze przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego będzie wiązało się z pomniejszeniem zgromadzonego kapitału o pobrane świadczenia" - podał TK.

Orzeczenie, które zapadło większością głosów, zostało wydane przez pięciu sędziów TK: Krystynę Pawłowicz (przewodniczącą składu), Justyna Piskorskiego (sprawozdawcę), Wojciecha Sycha, Michała Warcińskiego i Andrzeja Zielonackiego.

Trybunał wskazał też, że w celu zagwarantowania jednolitych zasad zwrotu świadczeń należnych uprawnionym ustawodawca - jak podano - powinien wprowadzić odpowiednie regulacje w tym zakresie. "Do czasu wprowadzenia ujednoliconych przepisów pozwalających dochodzenie praw, na zasadzie analogicznej do osób objętych wyrokiem o sygn. P 20/16 (wyrok ten dotyczył emerytur kobiet z rocznika 1953 - przyp. red.), osoby zyskujące uprawnienia w następstwie niniejszego wyroku mogą, w ocenie Trybunału, występować z wnioskami o wznowienie postępowania na zasadach ogólnych" - podsumował TK.