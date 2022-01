Ceny biletów PKP Intercity od dzisiaj idą w górę średnio o kilkanaście procent. Powód to - jak tłumaczą kolejarze - coraz droższa energia trakcyjna oraz konieczność modernizacji taboru. Nowy cennik biletów wszedł właśnie w życie.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W informacji prasowe spółki PKP Intercity czytamy, że "PKP Intercity dostosowuje ceny biletów do aktualnej sytuacji na rynku - rosnących kosztów działalności: wyższych cen energii trakcyjnej czy modernizacji taboru i zapleczy technicznych oraz do oferty przewoźników regionalnych. Obecna aktualizacja to pierwsza systemowa zmiana cen biletów PKP Intercity od lat 2013-2014. Zmodyfikowany cennik zacznie obowiązywać od 13 stycznia 2022 roku".

To duże podwyżki, za pieniądze, które muszę dołożyć do biletu mogłabym kupić choćby dwie kawy na podróż - przyznaje w rozmowie z naszym reporterem jedna z pasażerek, czekających na pociąg o Szczecina na Dworcu Centralnym w Warszawie.

Jak bardzo podrożeją ceny biletów PKP Intercity?

"Od ostatniej aktualizacji cen biletów istotnie zwiększyły się koszty działalności spółki - pomiędzy 2014 a 2020 rokiem wzrost w tym zakresie wyniósł ponad 30% w przeliczeniu na pasażera. O ponad 140% wzrosły koszty związane z remontami taboru kolejowego oraz stacji postojowych*. Znacząco wzrosły ceny energii trakcyjnej - o około 65%*. W ostatnich latach ceny biletów aktualizowali przewoźnicy regionalni. Doprowadziło to do sytuacji, w której bilety na pociągi dalekobieżne (w niektórych relacjach) były tańsze od biletów na połączenia przewoźników regionalnych operujących na tych samych trasach, którzy mieli dłuższe czasy przejazdu. Konieczne było zatem urealnienie cennika oraz dostosowanie go do sytuacji rynkowej" - tak podwyżki uzasadnia przewoźnik.

Nowe Multiprzejazdy

Od 13 stycznia dostępna będzie nowa oferta Multiprzejazd oraz Multiprzejazd Max. Będzie ona obowiązywała od północy we wtorek do godz. 15:00 w czwartek i umożliwi dowolną liczbę przejazdów w tym czasie.

Wybierając Multiprzejazd będzie można podróżować pociągami kategorii TLK i IC w 2. klasie za 119 zł i w 1. klasie za 159 zł. Natomiast Multiprzejazd Max obejmuje wszystkie pociągi PKP Intercity. Bilet na podróże w 2. klasie kosztuje 239 zł, a w 1. klasie - 396 zł. Przestaje obowiązywać oferta biletów weekendowych, których celem było zachęcenie podróżnych do korzystania z kilku przejazdów, zwłaszcza w soboty. Dane sprzedażowe pokazały, że najczęściej były one wykorzystywane na podróż tam i z powrotem w szczytach przewozowych.