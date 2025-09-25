Wybór ubezpieczenia samochodu to coś więcej niż tylko spełnienie obowiązku prawnego. To decyzja, która może zaważyć na naszym spokoju i portfelu w najmniej spodziewanym momencie. Polisa powinna dawać poczucie bezpieczeństwa – nie tylko w razie kolizji, ale i wtedy, gdy auto odmówi posłuszeństwa na drodze.

/ Materiały prasowe

OC - ubezpieczenie, bez którego nie pojedziesz

Każdy kierowca w Polsce musi mieć polisę OC. Jest to ubezpieczenie, które pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. Jeśli więc spowodujesz stłuczkę i uszkodzisz komuś samochód, właśnie z Twojego OC zostanie wypłacone odszkodowanie.

Brak OC to nie tylko ryzyko ogromnych kosztów z własnej kieszeni. To także wysokie kary finansowe nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W 2025 roku właściciel auta osobowego bez ważnej polisy może zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Warto pamiętać, że OC przypisane jest do pojazdu i działa niezależnie od tego, kto go prowadził w chwili zdarzenia.

Zanim jednak kupisz OC, dobrze jest sprawdzić, na jakie koszty się przygotować. W tym pomaga kalkulator ubezpieczenia samochodu, dzięki któremu w kilka minut poznasz orientacyjną cenę polisy i wybierzesz rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.

Dodatkowe ubezpieczenia, zwiększające bezpieczeństwo

Obowiązkowe OC chroni innych, ale żeby zadbać także o siebie i swoje auto, warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu:

autocasco (AC) - to ubezpieczenie, które chroni Twój samochód. Dzięki niemu możesz liczyć na odszkodowanie np. w razie kradzieży auta, zniszczeń spowodowanych przez żywioły czy uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji z Twojej winy.

assistance - szybka pomoc w kryzysowych momentach, takich jak: guma złapana w trasie, rozładowany akumulator czy awaria daleko od domu. Może obejmować holowanie, naprawę na miejscu zdarzenia czy nawet samochód zastępczy.

NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - chroni kierowcę i pasażerów, zapewniając świadczenia finansowe w razie uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku wypadku.

Ubezpieczenia te, wraz z OC, tworzą zestaw, który sprawia, że zarówno Ty, jak i Twoi bliscy jesteście objęci kompleksową ochroną na drodze.

Co powinno zawierać dobre ubezpieczenie samochodu?

Na rynku nie brakuje ofert, dlatego warto wiedzieć, czym powinno wyróżniać się naprawdę dobre ubezpieczenie. Zwróć uwagę na:

szeroki zakres ochrony - dobra polisa powinna uwzględniać wiele sytuacji: od drobnych kolizji, przez poważniejsze wypadki, aż po awarie w trasie,

dopasowanie oferty do kierowcy - dobre ubezpieczenie powinno dawać Ci możliwość wyboru zakresu ochrony, tak aby polisa faktycznie odpowiadała Twoim potrzebom,

sprawną likwidację szkód - dobre towarzystwo oferuje szybkie procedury i możliwość zgłoszenia szkody online bez zbędnych formalności, dzięki czemu w razie kolizji nie tracisz nerwów i czasu.