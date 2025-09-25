Wybór ubezpieczenia samochodu to coś więcej niż tylko spełnienie obowiązku prawnego. To decyzja, która może zaważyć na naszym spokoju i portfelu w najmniej spodziewanym momencie. Polisa powinna dawać poczucie bezpieczeństwa – nie tylko w razie kolizji, ale i wtedy, gdy auto odmówi posłuszeństwa na drodze.
Każdy kierowca w Polsce musi mieć polisę OC. Jest to ubezpieczenie, które pokrywa szkody wyrządzone innym uczestnikom ruchu. Jeśli więc spowodujesz stłuczkę i uszkodzisz komuś samochód, właśnie z Twojego OC zostanie wypłacone odszkodowanie.
Brak OC to nie tylko ryzyko ogromnych kosztów z własnej kieszeni. To także wysokie kary finansowe nakładane przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG). W 2025 roku właściciel auta osobowego bez ważnej polisy może zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Warto pamiętać, że OC przypisane jest do pojazdu i działa niezależnie od tego, kto go prowadził w chwili zdarzenia.
Zanim jednak kupisz OC, dobrze jest sprawdzić, na jakie koszty się przygotować. W tym pomaga kalkulator ubezpieczenia samochodu, dzięki któremu w kilka minut poznasz orientacyjną cenę polisy i wybierzesz rozwiązanie najlepiej dopasowane do swoich potrzeb.
Obowiązkowe OC chroni innych, ale żeby zadbać także o siebie i swoje auto, warto pomyśleć o dodatkowym zabezpieczeniu:
- autocasco (AC) - to ubezpieczenie, które chroni Twój samochód. Dzięki niemu możesz liczyć na odszkodowanie np. w razie kradzieży auta, zniszczeń spowodowanych przez żywioły czy uszkodzeń powstałych w wyniku kolizji z Twojej winy.
- assistance - szybka pomoc w kryzysowych momentach, takich jak: guma złapana w trasie, rozładowany akumulator czy awaria daleko od domu. Może obejmować holowanie, naprawę na miejscu zdarzenia czy nawet samochód zastępczy.
- NNW, czyli ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków - chroni kierowcę i pasażerów, zapewniając świadczenia finansowe w razie uszkodzenia ciała lub śmierci w wyniku wypadku.
Ubezpieczenia te, wraz z OC, tworzą zestaw, który sprawia, że zarówno Ty, jak i Twoi bliscy jesteście objęci kompleksową ochroną na drodze.
Na rynku nie brakuje ofert, dlatego warto wiedzieć, czym powinno wyróżniać się naprawdę dobre ubezpieczenie. Zwróć uwagę na:
- szeroki zakres ochrony - dobra polisa powinna uwzględniać wiele sytuacji: od drobnych kolizji, przez poważniejsze wypadki, aż po awarie w trasie,
- dopasowanie oferty do kierowcy - dobre ubezpieczenie powinno dawać Ci możliwość wyboru zakresu ochrony, tak aby polisa faktycznie odpowiadała Twoim potrzebom,
- sprawną likwidację szkód - dobre towarzystwo oferuje szybkie procedury i możliwość zgłoszenia szkody online bez zbędnych formalności, dzięki czemu w razie kolizji nie tracisz nerwów i czasu.