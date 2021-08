​Rachunki za prąd w 2022 roku znowu wzrosną, co najmniej o tyle samo, co w tym roku - donosi "Dziennik Gazeta Prawna". O tym ile więcej zapłacimy, zdecyduje jeszcze Urząd Regulacji Energetyki, który musi zatwierdzić wysokość taryf.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Jak podaje "DGP", cena megawatogodziny prądu na rynku handlowym z odbiorem w 2022 roku wzrosła w tym roku o około 100 zł. Drożeją także koszty emisji CO2, które z 33 euro w styczniu za tonę skoczyły do 55 euro za tonę. Taryfy dla gospodarstw domowych będą musiały pójść w górę.

Dziennik wskazuje, że według nieoficjalnych informacji, rachunki za prąd dla gospodarstw domowych mogłyby wzrosnąć o 10-15 proc., choć niektórzy spodziewają się wzrostu o nawet 20 proc. Wszystko jednak zależy od tego, czy prezes Urzędu Regulacji Energetyki przychyli się do wniosków spółek. Te mają trafić do URE w listopadzie.

"DGP" dodaje, że dystrybutorom zależy na pieniądzach, gdyż mają przed sobą wiele inwestycji, m.in. związanych z inteligentnymi licznikami.

Gazeta wylicza, że w tym roku zmiany taryf oraz wprowadzenie opłaty mocowej spowodowały wzrost rachunków o 9-10 proc., czyli ok. 8 zł miesięcznie dla oszczędnego gospodarstwa domowego. Podobny wzrost w następnym roku oznaczałby kolejne 10 zł.

By nieco zamortyzować wzrost rachunków dla najuboższych gospodarstw domowych, Ministerstwo Klimatu finalizuje projekt wsparcia dla tzw. wrażliwych odbiorców energii . Granicą umowną tej sytuacji, którą się przyjmuje, to jest około 10 proc. Czyli jeżeli 10 proc. naszych dochodów płacimy na energię, to wtedy podpadamy pod taką umowną definicję odbiorcy wrażliwego. Ale nie ma w Polsce żadnych uregulowań prawnych, które by wspierały takich odbiorców wrażliwych i ograniczały zjawisko ubóstwa energetycznego - mówił na początku roku w RMF FM minister Michał Kurtyka.

Przypomnijmy, że to nie jedyne podwyżki. Od 1 sierpnia ceny gazu dla gospodarstw domowych w taryfie największego sprzedawcy - PGNiG Obrót Detaliczny - wzrosły o 12,4 proc., na co zgodził się prezes URE. Spółka uzasadniała wniosek o podwyżkę rosnącymi cenami zakupu gazu na rynku.