Od piątku spływają do nas Wasze pytania dotyczące podwyżek cen energii, wysokich prognoz rachunków oraz bonu energetycznego. Dziś odpowiada na nie ekspert, rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Śledźcie na bieżąco ten artykuł, słuchajcie nas i odwiedzajcie RMF24.pl.

/ shutterstock / Grafika RMF FM

Podwyżki cen energii. W RMF FM wyjaśnimy, jak zmieniają się nasze rachunki

Co zrobić, jeśli dostaliśmy wysoką prognozę rachunków za energię? Jakich cen prądu spodziewać się w kolejnych miesiącach? Jak korzystać z bonu energetycznego?

To część Waszych pytań, które wysyłacie na adres fakty@rmf.fm. Wątpliwości jest dużo, bo wraz z początkiem lipca zmieniły się przepisy. Od dzisiaj za prąd płacimy więcej, bo rząd zaczął odmrażać ceny energii. Wasze pytania w tej sprawie ekspertom przekazuje reporter RMF FM Michał Dobrołowicz, który jest w Ministerstwie Klimatu i Środowiska w Warszawie.

/ Ministerstwo Klimatu i Środowiska / RMF FM

Ekspert odpowiada na pytania o "prognozy grozy"

Pan Marek przysłał nam kopię swojej faktury, na której widnieje wzrost aż o sto proc. Pani Anna dostała prognozę, według której jej opłata za energię w letnich miesiącach to 460 złotych, a do tej pory było około 150 złotych. Jak powinniśmy się zachować, gdy dostaliśmy tak wysokie prognozy?

Pojawiają się sygnały, które dostajemy nie tylko od państwa słuchaczy, ale też od innych osób. Pytania, czy zapłacić prognozy policzone na starych warunkach. Od razu uspokajam, można to zrobić, jeśli później pojawi się nadpłata, ona zostanie potem wyrównana - odpowiada rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

"Stare warunki", o których mówi rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, to wersja przepisów sprzed kilku tygodni, zanim zaakceptowano ich ostateczną formę. To właśnie na podstawie tej "starej wersji" sprzedawcy ustalali prognozy rachunków.

Ekspert odpowiada na pytania o bon energetyczny

Wnioski o bon energetyczny będzie można składać od sierpnia, między innymi w urzędach gmin. Maksymalna kwota dofinansowania to 1200 złotych, w przypadku gospodarstw co najmniej sześcioosobowych, które mają zainstalowane ogrzewanie elektryczne. A minimalna kwota wsparcia to 20 złotych miesięcznie.

"Bon energetyczny będzie przysługiwał dla rodzin nieprzekraczający 1700 zl na osobę i 2500zl dla osób samotnych. Co w przypadku samotnych osób gdzie zarobki wynoszą 5000zl, a kredyty/zobowiązania 2500zł?" - takie pytanie wysłał do nas pan Jacek.

Rzecznik Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Hubert Różyk odpowiada, że w takiej sytuacji nie można skorzystać z bonu energetycznego, bo kluczowa jest kwota dochodu. Kredyty czy dodatkowe zobowiązania nie mają tu znaczenia.

W Polsce żyje ponad 30 milionów osób, każdy z nas ma indywidualną sytuację. Uwzględnienie tych wszystkich indywidualnych potrzeb jest niemożliwe. Przygotowaliśmy rozwiązania, które opierają się na kryterium dochodowym tak, żeby wspierać osoby, których dochód jest najniższy - podkreśla.

Kolejne Wasze wątpliwości dotyczą tego, czy obniżka cen prądu, czyli bon energetyczny, należy się, jeśli zarabiamy na przykład o pięć złotych więcej niż wynosi próg. Okazuje się, że w takiej sytuacji można skorzystać z bonu energetycznego, ale trzeba zwrócić uwagę, że bon będzie mniejszy. Jego wartość będzie obniżona o dokładnie tyle złotych, o ile przekraczamy próg.

Spójrzmy na konkretny przykład: jest emeryt, który mieszka sam. Jego miesięczny dochód to 2,505 zł. Próg w przypadku gospodarstw jednoosobowych to 2,500 zł, czyli o 5 zł mniej. Drobna obniżka zadziała jednak i w takiej sytuacji.

O 5 zł zostanie pomniejszona kwota bonu, który ta osoba otrzyma. Jeśli ktoś jest na granicy i przekroczy próg nieznacznie lub nawet o kilkadziesiąt złotych, to o każdą złotówkę przekraczającą próg zostanie obniżony poziom wsparcia - tłumaczy rzecznik resortu Hubert Różyk.

/ Grafika RMF FM

Ekspert odpowiada na Wasze pytania na bieżąco. Artykuł w trakcie aktualizacji.