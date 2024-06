W poniedziałek, 1 lipca, przestanie obowiązywać tarcza antyinflacyjna na energię. Rządzący przygotowali więc system wsparcia, do którego zalicza się m.in. bon energetyczny. Wnioski o to nowe dofinansowanie mają być dostępne już od 1 sierpnia. Ile konkretnie wyniosą dopłaty? Kiedy pieniądze trafią na konta Polaków? Jakie warunki trzeba spełniać, aby mieć przyznany bon energetyczny 2024? Zebraliśmy dla Was komplet informacji. W razie dodatkowych pytań, napiszcie do nas na fakty@rmf.fm. 1 lipca Wasze pytania będą punktem wyjścia do rozmowy z ekspertem, rzecznikiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Bon energetyczny 2024. Wszystko, co trzeba wiedzieć / ARKADIUSZ ZIOLEK/East News / East News Ceny prądu od 1 lipca. Czy należy regulować płatności, które ujęli dostawcy w prognozach? Od 1 lipca do 31 grudnia każdy odbiorca w gospodarstwie domowym będzie płacić za energię elektryczną 500 zł/MWh. Taka sama stawka obowiązywała będzie dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla podmiotów użyteczności publicznej. Jak prognozuje Urząd Regulacji Energetyki, ceny prądu pójdą w górę o ok. 27,5 zł netto miesięcznie. Gazu natomiast - o ok. 5 zł. Sprzedawcy przesyłali w ostatnim czasie do swoich odbiorców prognozy rachunków i nierzadko widniały tam kwoty horrendalnie wysokie. Dodatkowo, do niektórych docierały też fałszywe informacje o ogromnych podwyżkach cen energii, które Ministerstwa Klimatu i Środowiska zdementowało 14 czerwca (z oświadczeniem można zapoznać się tutaj). Ponieważ nadal kwestia ogromnych kosztów energii budzi wątpliwości, pytanie o to, czy należy obawiać się naprawdę dotkliwych podwyżek, skierowaliśmy do Ministerstwa Klimatu i Środowiska (MKiŚ). "Sprzedawcy będą wystawiać kolejne nowe faktury prognozowane - już w oparciu o cenę 500 zł/MWh. Natomiast faktury, które zdążyli rozesłać do odbiorców, sprzedawcy będą musieli skorygować. W tej sytuacji odbiorcy, którzy otrzymali zawyżone rachunki ze wskazanym nadchodzącym terminem płatności, powinni je uregulować, natomiast nadwyżki płatności będą korygowane w następnych rachunkach. Minister Klimatu i Środowiska pozostaje w kontakcie z Ministrem Aktywów Państwowych w sprawie szybkiego skorygowania faktur przekazywanych przez spółki obrotu - taką informację otrzymaliśmy od MKiŚ. Aby wyjaśnić ze sprzedawcą konkretny rachunek, należy skorzystać np. z elektronicznej obsługi klientów lub stacjonarnych biur obsługi. Ile wynosi bon energetyczny i komu przysługuje? Bon energetyczny, czyli nowe dofinansowanie od rządu, obejmie okres od 1 lipca do 31 grudnia 2024. Wnioskować mogą o niego osoby, których dochody w 2023 roku nie przekroczyły: 2,5 tys. zł - jeśli prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe;

1,7 tys. zł - jeśli prowadzą gospodarstwo wieloosobowe. To, jaką kwotę dostaniemy w ramach bonu, zależy więc od liczby osób w gospodarstwie domowym oraz od źródła ogrzewania. Oto konkretne stawki: 300 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

dla gospodarstw jednoosobowych, 400 zł dla dwu- i trzyosobowych,

dla dwu- i trzyosobowych, 500 zł dla cztero- i pięcioosobowych,

dla cztero- i pięcioosobowych, 600 zł dla sześcioosobowych i większych. Gospodarstwa domowe, które używają energii elektrycznej do ogrzewania (a więc płacą najwyższe rachunki) otrzymają dwukrotnie wyższy bon, czyli: 600 zł dla gospodarstw jednoosobowych,

dla gospodarstw jednoosobowych, 800 zł dla dwu- i trzyosobowych,

dla dwu- i trzyosobowych, 1000 zł dla cztero- i pięcioosobowych,

dla cztero- i pięcioosobowych, 1200 zł dla sześcioosobowych i większych. / KPRM / Materiały prasowe Wnioski o bon energetyczny. Od kiedy i gdzie je składać? Wnioski o wypłatę bonu energetycznego będzie można składać od 1 sierpnia do 30 września w wersji papierowej lub elektronicznej. Osoby chcące otrzymać dopłaty do prądu, powinny złożyć taki wniosek u prezydenta, wójta lub burmistrza swojej miejscowości. Gmina będzie miała 60 dni na rozpatrzenie wniosku, a wypłaty pieniędzy mają być jeszcze w roku 2024 i na początku 2025. Jak poinformowało MKiŚ, w przypadku, gdy wniosek o wypłatę bonu energetycznego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, ten bon jest wypłacany osobie, która złożyła wniosek jako pierwsza. Podwyżki cen energii. W RMF FM 1 lipca wyjaśnimy, jak zmienią się Wasze rachunki W poniedziałek, 1 lipca, Wasze pytania będą punktem wyjścia do rozmowy z ekspertem - rzecznikiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Słuchajcie nas i odwiedzajcie RMF24.pl. Zobacz również: Nowe fakty o Natalii spod Poznania. Zostawiła testament i informację o mężu

