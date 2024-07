Nie będzie stuprocentowych podwyżek cen energii - zapewniał w Porannej rozmowie w RMF FM Mikołaj Dorożała, wiceminister klimatu i środowiska. Na podstawie ustawy o bonie energetycznym 3,5 mln gospodarstw domowych otrzyma konkretne wsparcie od 300 do nawet 1200 zł - mówił gość Tomasza Terlikowskiego. Co z pozostałymi gospodarstwami?

1 lipca zmienia się system ochrony dla odbiorców energii. W związku z tym wzrosną rachunki Polaków. Od sierpnia będzie można wnioskować o bon energetyczny. Tomasz Terlikowski pytał swojego gościa, czy podwyżki cen dobiją polskie rodziny.

Dorożała: Nie będzie stuprocentowych podwyżek

Nie dobiją. To, co szykował PiS albo to, czego nie zrobił PiS, przygotowując się na ten czas, faktycznie oznaczałoby stu-, a może nawet dwustuprocentowe podwyżki. Natomiast jest ustawa o bonie energetycznym, którą pan prezydent podpisał, szkoda, że tak późno - nie będzie stuprocentowych podwyżek - mówił Mikołaj Dorożała.

Skąd zatem "rachunki grozy", które otrzymują Polacy? Te dokumenty, które dostali ludzie, są przygotowane na podstawie tego, co zostawił PiS pod koniec 2023 roku. Niestety prezydent zwlekał bardzo długo z podpisaniem ustawy, podpisał ją dopiero 7 czerwca. To nie są prawdziwe estymacje. To realne wsparcie, które na dzisiaj jest w ustawie o bonie energetycznym, oznacza, że ok. 3,5 mln gospodarstw domowych otrzyma konkretne wsparcie od 300 do nawet 1200 zł - zapewnił wiceminister.

Bon energetyczny - jakie wsparcie dla rodzin?

Dzisiaj przy dwu-, trzyosobowej rodzinie wsparcie tylko za bon energetyczny to jest 400 zł. Jeśli chodzi o gospodarstwa, które zainwestowały w pompę ciepła, to jest 800 zł. Sześcioosobowa rodzina - 600 zł bon energetyczny, 1200 zł wsparcia, jeśli ktoś ma pompę ciepła - wyjaśniał Dorożała.

Bardzo ważne, żeby składać wnioski od 1 sierpnia do końca września w urzędzie gminy. Trzeba złożyć wniosek, żeby dostać dofinansowanie w bonie energetycznym - podkreślił.

Dla tych, którzy nie będą w tym pakiecie 3,5 mln gospodarstw, które najbardziej potrzebują wsparcia, realny wzrost rachunków może być na poziomie 25-30 zł. Ale nie stu procent czy 200 zł - zaznaczył.