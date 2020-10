Pomimo zawirowań w polskiej gospodarce związanych z pandemią koronawirusa, rynek OC jest nadal stabilny. Wahania przeciętnej składki w stosunku do roku ubiegłego odnotowano tylko dla wybranych grup kierowców. Największa obniżka i zwyżka wyniosły po 5%.

(zdjęcie ilustracyjne) / foto. pixabay /

Od 18 miesięcy mediana cen OC nie przekroczyła 700 zł, ale nigdy też nie spadła poniżej 676 zł. W III kwartale 2020 roku średnia cena była niemal na najniższym poziomie tego stabilnego okresu. W raporcie RanKING - rynek i ceny ubezpieczeń komunikacyjnych eksperci porównywarki rankomat.pl podsumowują, jak kształtowały się średnie składki OC w minionym kwartale i sprawdzają, w których regionach Polski kierowcy mogli liczyć na najkorzystniejsze oferty ubezpieczycieli.

/

Jaka była średnia cena ubezpieczenia OC w III kwartale br.?

Średnia cena OC w III kwartale 2020 roku wyniosła 678 zł. Była przez to niższa o 8 zł (-1,2%)

w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. W III kwartale bieżącego roku odnotowano również nieznaczną podwyżkę w stosunku do poprzedniego kwartału, która wyniosła 2 zł (+0,3%).

/

Średnia cena OC w III kwartale 2020 roku niewiele różni się od składek z poprzednich 18 miesięcy. Stabilnej sytuacji na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych nie zmieniła nawet pandemia koronawirusa i związane z nią wahania w polskiej gospodarce - komentuje Tomasz Masajło, Prezes Zarządu Rankomat.

Najdrożej na Pomorzu i Dolnym Śląsku

Najwięcej za ubezpieczenie OC płacili kierowcy z województw: pomorskiego (771 zł), dolnośląskiego (744 zł) i mazowieckiego (735 zł). Na najniższe składki mogli natomiast liczyć kierowcy z województw: podkarpackiego (554 zł), opolskiego (563 zł) i świętokrzyskiego (583 zł).

Ceny ubezpieczenia OC były niższe niż przed rokiem we wszystkich województwach oprócz podkarpackiego, podlaskiego, lubelskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego.

W pierwszych czterech podwyżka wyniosła od 0,6% do 2%. W wielkopolskim ceny pozostały bez zmian. Obniżki w pozostałych regionach wyniosły od -0,3% (woj. lubuskie) do -3,8% (woj. mazowieckie).

Największe odchylenia od średniej ceny OC odnotowano w województwach: pomorskim (+13,7%), dolnośląskim (+9,7%) i mazowieckim (+8,4%) - wynika z danych rankomat.pl.

/

Najtańsze i najdroższe miasta

Z analizy cen OC porównywarki rankomat.pl wynika, że w III kwartale 2020 r. najwięcej za obowiązkowe ubezpieczenie płacili kierowcy z Wrocławia, Gdańska i Warszawy. Towarzystwa ubezpieczeniowe proponowały najtańsze polisy OC mieszkańcom Opola, Rzeszowa i Kielc. Różnica cen OC pomiędzy najtańszym Opolem a najdroższym Wrocławiem wyniosła aż 50,1%.

W pięciu miastach wojewódzkich ceny OC wzrosły w porównaniu do roku ubiegłego. Podwyżki wyniosły od 0,4% w Gorzowie Wielkopolskim do 5,1% w Białymstoku. W III kwartale 2020 r. największe obniżki dotyczyły mieszkańców Opola (-2,8%), Katowic (-3,4%) i Warszawy (-4,9%). W Lublinie cena pozostała bez zmian.

/

Pełna treść raportu: https://rankomat.pl/files/ranking-oc-iii-kwartal-2020.pdf

Raport RanKING powstał w oparciu o dane zgromadzone przez porównywarkę ubezpieczeń komunikacyjnych rankomat.pl. Do analizy posłużyły zapytania wykonane za pośrednictwem kalkulatora ubezpieczeń w okresie 01.01.2015 r. do 30.09.2020 r. RanKING opiera się na największej bazie kalkulacji cen OC w Polsce. Dzięki temu może analizować zmiany z największą dokładnością ze wszystkich porównywarek ubezpieczeń.