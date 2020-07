Liczba osób, które zarobiły ponad milion złotych na rynku kapitałowym, znowu spadła. Za to coraz więcej jest zamożnych przedsiębiorców - podaje w czwartek "Dziennik Gazeta Prawna".

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

"Dziennik Gazeta Prawna" powołując się na dane izb administracji skarbowej wskazuje, że w Polsce jest obecnie 34,8 tys. milionerów. "Tylu podatników zadeklarowało dochód w wysokości 1 mln zł lub wyższy w deklaracjach podatkowych za 2019 r." - pisze gazeta.

"Główne trendy są takie, jak co rok: najwięcej milionerów mieszka na Mazowszu, w sumie prawie 8,7 tys. Nie powinno to dziwić, biorąc pod uwagę udział Mazowsza, zwłaszcza Warszawy, w polskim PKB. Według ostatnich danych - za 2018 r. - stolica wypracowała 17,2 proc. całego polskiego produktu krajowego brutto. A licząc według PKB na mieszkańca, warszawiacy biją wszystkich na głowę: wynosi ono średnio 121,2 tys. zł. To trzy razy więcej niż w lubelskim z PKB per capita o wartości 37,1 tys. zł." - czytamy.



Według dziennika liczba majętnych rośnie najbardziej na wschodzie Polski. "Największy wzrost liczby milionerów - o prawie 17 proc. - był na Podkarpaciu. Co prawda na drugim miejscu znalazło się łódzkie (ok. 16-proc. wzrost), ale na trzecim już Lubelskie (prawie 14,8 proc.), a na czwartym Podlaskie (13,3 proc.). Dla porównania w całym kraju liczba milionerów zwiększyła się o 10,2 proc. I to może sugerować, że uboższe regiony zaczynają doganiać te bogatsze" - podaje "DGP".



Gazeta wskazuje, że według danych z 12 izb na ogół źródłem dochodów milionerów jest działalność gospodarcza "Są na to dwa dowody, pierwszy to szczegółowe zestawienia, jakie sporządziły dla nas niektóre izby. Drugi to dane ogólnopolskie, które wskazują, że aż 90 proc. milionerów prowadzi firmy. Zdecydowana większość z nich korzysta z możliwości rozliczania się liniowym 19-proc. podatkiem PIT" - czytamy.