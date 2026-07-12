Lato to czas na odchudzanie? Ekspertka: skorzystaj z możliwości – nie daj się pokusom

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Każdy specjalista powie, że najcenniejsza jest dieta na lata… a nie na lato. Niemniej jednak, to właśnie w czasie tych wakacji i tuż po nich – chcielibyśmy być w swojej najlepszej formie. Słoneczne dni z wysokimi temperaturami mogą nam to ułatwić – to więcej okazji do ruchu, a upały często odbierają nam apetyt. Dr Anna Kościej dietetyczka z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie – która gościła w wakacyjnym wydaniu podcastu Marek Łabno „Lekarz Dyżurny” – podkreśliła, że nie bez znaczenia jest także to, że właśnie teraz możemy dosłownie przebierać w sezonowych owocach i warzywach… ale niestety - kuszą nas także lody, desery z bitą śmietaną i słodkie napoje.

Wakacje to z jednej strony dobry czas na odchudzanie – bo to, co jemy jest lżejsze, mniej kaloryczne i lekkostrawne.

Lato to bogactwo... bogactwo warzyw – czyli produktów, które mają niską gęstość energetyczną, niską zawartość kalorii. Natomiast z drugiej strony wakacje kuszą. Wyjazdy wakacyjne, to jest ten okres, kiedy trudno myśleć o odchudzaniu – kiedy z każdej strony mamy dostęp do przekąsek, lodów, gofrów, więc jest to kwestia bardzo indywidualna – mówi dr Anna Kościej dietetyczka z Wojskowego Szpitala Klinicznego w Krakowie.

Latem warto jednak zadbać o to, żeby unikać produktów, które są ciężkostrawne, długo zalegają w przewodzie pokarmowym, są tłuste, mocno przetworzone i poddane intensywnej obróbce termicznej. Pamiętajmy o piciu dużych ilości wody.

W wakacje nie brakuje też pułapek – które tylko wyglądają na lekkie przekąski.

Wiele osób traktuje w taki sposób lody, sorbety, lody owocowe – tłumacząc sobie, że to przecież owoce, produkty lekkie… natomiast, zazwyczaj jest to duża ilość: cukru, kalorii i tłuszcze nasycone. I drugi element to kawy pod różnymi postaciami. Sezon na zimne napoje, więc wiele osób sięgnie po kawę mrożoną - tłumacząc sobie że to napój i kawa jest w zasadzie zdrowia. Tyle, że wszelkie napoje mrożone, napoje kawowe, to tak naprawdę desery i tak należy je traktować – dodamy lody, bitą śmietanę, duże ilości cukru. Nagle okazuje się, że taki jeden malutki, niepozorny deser w zasadzie psuje nam dzienny bilans i dokłada dużo elementów, których chcielibyśmy uniknąć – wyjaśnia specjalistka.

Kolejną pułapką są przekąski, których opakowania sugerują, że są to zdrowe produkty. Warto czytać etykiety, bo pod ładną formą może kryć się wiele dodatków i składników – których lepiej unikać.

Wakacje – czas grillowania

To, czy grill jest zdrowy czy nie wyjdzie nam na dobre – zależy od tego, co na nim się znajdzie.

Jeżeli na tym grillu znajdzie się tylko mięso, które jest mocno przetworzone w gotowej marynacie, przygotowane w zasadzie do tego, żeby je położyć na grillu, a dodatkowo upieczemy je bezpośrednio na ogniu… ono będzie mocno spieczone wręcz przysmażone – to z pewnością nie powiemy, że ten grill będzie zdrowy. Jeżeli jednak położymy na nim: warzywa, rybę czy mięso, ale wykorzystując izolację od ognia – to możemy jak najbardziej uzyskać potrawy lekkostrawne i zdrowe – wyjaśnia ekspertka.

Warzywa, które są idealne na grilla to:

cukinia,

bakłażan,

papryka – sama lub faszerowana.

Dietetyczka zwróciła też uwagę na kwestię podjadania między posiłkami. Jeżeli już musimy zjeść pomiędzy na przykład śniadaniem, a obiadem – to z pewnością powinniśmy unikać ciastek i batoników.

Które bardzo szybko i negatywnie będą wpływały na naszą glikemię i spowoduję, że uczucie głodu zahamowane zostanie na chwilę – ale wróci ze zdwojoną siłą – podkreśla dr Anna Kościej.

Możemy sięgnąć choćby po koktajl na bazie jogurtu naturalnego z owocami czy surowe warzywa.

Warto też zadać sobie pytanie – kiedy ostatnio piliśmy wodę. Czasami głód mylony jest po prostu z pragnieniem.