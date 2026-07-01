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Kawa należy do najczęściej spożywanych napojów na świecie. Mała czarna to dla wielu osób nieodłączny element poranka lub sposób na poprawę koncentracji w ciągu dnia. Od lat powtarza się jednak opinia, że kawa odwadnia organizm. Czy rzeczywiście jest to prawda? Odpowiedź jest bardziej złożona.

kobieta z kawą i telefonem na zewnątrz

kobieta z kawą i telefonem na zewnątrz / Shutterstock

Umiarkowane spożycie kawy nie powoduje odwodnienia u zdrowych dorosłych osób.

Kofeina zawarta w kawie rzeczywiście może wykazywać łagodne działanie moczopędne, jednak ilość płynów dostarczanych wraz z napojem zwykle rekompensuje ten efekt. Oznacza to, że wypicie filiżanki kawy nadal przyczynia się do bilansu płynów w organizmie.

Ile kawy można wypić dziennie?

Według wielu ekspertów zdrowa osoba dorosła może bezpiecznie spożywać do około 400 mg kofeiny dziennie, co odpowiada mniej więcej:

3–5 filiżankom kawy parzonej,

4–6 filiżankom kawy rozpuszczalnej (w zależności od mocy napoju).

Kobiety w ciąży powinny ograniczyć spożycie kofeiny zgodnie z zaleceniami lekarza lub obowiązującymi rekomendacjami.

Czy podczas upałów kawa odwadnia bardziej?

W czasie wysokich temperatur organizm traci więcej wody wraz z potem. Sama kawa nie jest główną przyczyną odwodnienia, jednak nie powinna zastępować wody.

Jeśli pijesz kawę podczas upałów:

pamiętaj o regularnym piciu wody,

ogranicz alkohol, który działa silniej odwadniająco,

zwracaj uwagę na objawy odwodnienia, takie jak silne pragnienie, ciemny mocz, zawroty głowy czy osłabienie.

Czy kawa liczy się do dziennego spożycia płynów?

Tak. Kawa, podobnie jak herbata, mleko czy zupy, dostarcza organizmowi płynów i może być uwzględniana w codziennym bilansie nawodnienia.

Najlepszym napojem do gaszenia pragnienia pozostaje jednak woda.

Kiedy warto ograniczyć kawę?

Choć kawa nie odwadnia większości zdrowych osób, istnieją sytuacje, w których warto zachować ostrożność. Dotyczy to między innymi osób:

z niektórymi chorobami serca,

z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym,

z zaburzeniami rytmu serca,

szczególnie wrażliwych na kofeinę,

mających problemy ze snem lub nasilonym lękiem.

W razie wątpliwości dotyczących spożycia kofeiny najlepiej skonsultować się z lekarzem.

Jak rozpoznać odwodnienie?

Objawy odwodnienia mogą obejmować:

silne pragnienie,

suchość w ustach,

ciemnożółty mocz,

oddawanie niewielkiej ilości moczu,

zawroty głowy,

osłabienie,

ból głowy.

W przypadku nasilonych objawów, zwłaszcza podczas upałów lub po intensywnym wysiłku fizycznym, konieczne może być szybkie uzupełnienie płynów i elektrolitów, a czasem również konsultacja medyczna.