To jedna z największych tajemnic przyrodniczych świata. Nadleśnictwo Lubliniec opublikowało właśnie w mediach społecznościowych zdjęcie „masła czarownic”, czyli wykwitu piankowatego. Co to jest?

Wykwit piankowaty w Polsce pojawia się od lata do późnej jesieni, zwykle po ulewach, zdj. ilustracyjne / KENNETH LIBBRECHT/Science Photo Library/East News / East News Wykwit piankowaty to tajemniczy organizm, który nie jest ani zwierzęciem, ani rośliną.

Przemieszcza się z prędkością pół centymetra na godzinę.

Gdzie można go spotkać w Polsce? Dowiesz się z tego artykułu. Zobacz również: Tylko raz na 18 lat. Zjawisko, które zachwyci Polaków Miks cech Wykwit piankowaty nie jest ani zwierzęciem, ani rośliną. Jak podkreśla Nadleśnictwo Lubliniec, to jedna z większych tajemnic przyrodniczych świata. Wykwit piankowaty należy do śluzowców, zwanych również śluzoroślami. Występuje w formach ruchomych - mobilny pełzak i ruchoma śluźnia. Śluźnie spotykają się ze sobą i łączą w większy twór. Pół centymetra na godzinę To prawdziwy miks - ma zarówno cechy grzybów, jak i roślin oraz zwierząt. Wykwity piankowate żywią się bakteriami oraz grzybami. Organizmy te przemieszczają się za pomocą nibynóżek i reagują na bodźce. Osiągają "zawrotną" prędkość - pół centymetra na godzinę. Prawdziwy dziwak w świecie przyrody - komentuje nadleśnictwo. "Mleko czarownic" i "księżycowa kupka" Finowie uważali, że wiedźmy używają go, by zepsuć mleko sąsiadów - dlatego nazywany jest mlekiem czarownic. Po angielsku to "Dog vomit slime mold" czyli "psie wymioty", a po hiszpańsku nazywany jest księżycowym ciasteczkiem lub bardziej potocznie "księżycową kupką". Gdzie w Polsce można spotkać wykwit piankowaty? Wykwit piankowaty w Polsce pojawia się od lata do późnej jesieni, zwykle po ulewach. W Polsce bywa najczęściej obserwowany w lasach oraz starych, zaniedbanych parkach. Zwykle uznawany za niejadalny. Bywa jednak spożywany w ukraińskich Karpatach i w Meksyku.