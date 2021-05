Okulary i różdżka Daniela Radcliffe'a z filmów „Harry Potter i Insygnia Śmierci” czy oryginalny kapelusz Indiany Jonesa – to nie lada gradka dla fanów do zdobycia na aukcji, którą organizuje Prop Store w Kalifornii. Aukcja obejmuje ponad 1300 oryginalnych rekwizytów, kostiumów oraz pamiątek z najbardziej znanych filmów.

Różdżka Daniela Radcliffe'a z filmów „Harry Potter i Insygnia Śmierci” / PROP STORE /

Matt Truex, kierownik ds. marketingu w Prop Store, zdradził, że aukcja jest największą, jaką kiedykolwiek zorganizowali i oczekuje dużego zainteresowania kolekcjonerów. Jednym z najgorętszych przedmiotów na naszej aukcji jest oryginalny kapelusz fedora Indiany Jonesa. Jest on wyceniony na aukcji na 250 000 do 350 000 dolarów - powiedział Truex Reuterowi.

Licytacja będzie się odbywać zarówno online, jak i telefonicznie. Jak czytamy na stronie domu aukcyjnego, aukcja obejmuje ponad 1300 oryginalnych rekwizytów, kostiumów i pamiątek rozrywkowych. Wśród setek przedmiotów kolekcjonerzy znajdą pamiątki z filmów takich jak "Terminator 2: Dzień Sądu", "Batman", "Elf", "Top Gun" i "Muppety".

Mamy nawet dzieła dla kolekcjonerów komiksów - dodał Truex.

Wideo youtube

Różdżka i okulary Harry'ego Pottera, noszone przez Daniela Radcliffe'a podczas produkcji filmów "Harry Potter i Insygnia Śmierci", zapowiadają się jako jeden z najbardziej poszukiwanych przedmiotów. To pierwszy raz, kiedy archiwum Warner Brothers wypuściło na aukcję różdżkę i okulary Harrego Pottera. Co ważne, 100 proc. dochodu z aukcji tych dwóch przedmiotów, zostanie przekazane na cele charytatywne. Oba te przedmioty są wyceniane na 30 000 do 50 000 dolarów każdy - powiedział Truex.

Okulary Daniela Radcliffe'a z filmów „Harry Potter i Insygnia Śmierci” / PROP STORE /





Aukcja potrwa trzy dni, od 29 czerwca do 1 lipca. Prop Store podał, że kwota z tego wydarzenia ma przekroczyć 6,1 miliona dolarów.