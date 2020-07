Pierwsze półrocze tego roku było najcieplejsze w historii Francji - od czasu kiedy specjaliści robią oficjalne pomiary temperatury. Ogłosił to publiczny instytut meteorologiczny Meteo France. Według synoptyków średnia temperatura w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku wyniosła aż 12,5 stopnia Celsjusza.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Instytut Meteo France ogłosił, że w ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku średnia temperatura we Francji była o prawie dwa stopnie Celsjusza wyższa niż zwykle. Wbrew pozorom nie chodzi jednak o niespodziewane i wyjątkowe zjawisko. Synoptycy podkreślają, że średnia temperatura w pierwszym półroczu przekracza w tym stuleciu 12 stopni Celsjusza średnio co siedem lat - było bowiem tak już w 2007 i 2014 roku.

W tym roku jednak to jeszcze nie koniec rekordów - bardzo upalne ma być cale lato we Francji. Cieszą się z tego Francuzi, którzy będą spędzać letnie wakacje w ojczyźnie. Niepokoi to natomiast rolników, którzy obawiają się katastrofalnej w skutkach suszy i już domagają się od rządu dodatkowego wsparcia finansowego.