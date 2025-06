Wartościowa pamiątka po generale Charlesie de Gaulle'u trafi wkrótce w posiadanie Francji. Mowa o rękopisie słynnego apelu z 18 czerwca 1940 roku, w którym wojskowy wezwał Francuzów do walki z Niemcami hitlerowskimi. Dokument przekażą potomkowie generała.

Charles de Gaulle w 1940 r. / PAP/PA

Francja otrzyma niedługo rękopis słynnego przemówienia generała Charlesa de Gaulle'a, w którym zagrzewał swoich rodaków do stawiania oporu hitlerowskim Niemcom.

Pamiątkę przekażą potomkowie generała.

Ciekawa jest sama historia przemówienia, albowiem nie istnieje żadne jego nagranie.

W 2023 r. podjęto próbę odtworzenia apelu, posiłkując się możliwościami sztucznej inteligencji.

O niezwykłym podarunku poinformował w piątek dom aukcyjny Artcurial, gdzie 12 czerwca odbędzie się uroczyste przekazanie.

Dwie obustronnie zapisane kartki, z licznymi skreśleniami, zawierają tekst apelu wygłoszonego przez radio z Londynu 18 czerwca 1940 roku. Dzień wcześniej we Francji rząd marszałka Philippe'a Petaina poprosił o zawieszenie broni. De Gaulle wezwał zaś Francuzów do oporu i dalszej walki.

Rękopis zachowała żona generała - Yvonne de Gaulle, a w późniejszych czasach przechowywany był w skrytce bankowej. Po śmierci w 2024 roku starszego syna generała - Philippe'a de Gaulle'a - dom aukcyjny zajmował się sprzedażą spuścizny po nim. Apel z 18 czerwca nie jest jednak na sprzedaż.

Wezwanie do walki, które przeszło do historii

De Gaulle wygłosił swój słynny apel na falach BBC o godz. 18.30. Cokolwiek się stanie, płomień francuskiego oporu nie powinien zgasnąć i nie zgaśnie - mówił. Wezwał tych, którzy nie chcieli składać broni, do dalszej walki, a oficerów i żołnierzy, którzy przedostali się do Wielkiej Brytanii, by się z nim skontaktowali. W odpowiedzi sąd we Francji zaocznie skazał go na karę śmierci, degradację i konfiskatę majątku.

Było to jedne z najsłynniejszych przemówień w historii Francji. Dziś figuruje w podręcznikach szkolnych i co roku 18 czerwca, w rocznicę jego wygłoszenia, upamiętniają je francuscy prezydenci. Nie istnieje jednak żadne jego nagranie. Zachowało się przemówienie de Gaulle'a wygłoszone kilka dni później, 22 czerwca 1940 roku.

W 2023 roku dziennik "Le Monde" podjął próbę odtworzenia apelu z 18 czerwca, wykorzystując technologię "klonowania głosu" przez sztuczną inteligencję (AI). Dziennikarze zauważyli wówczas, że nie istnieje jednolity tekst przemówienia De Gaulle'a, a kilka jego wersji. Wykorzystali transkrypcję sporządzoną przez nasłuch wojskowy w Szwajcarii, który 18 czerwca 1940 roku monitorował zagraniczne rozgłośnie radiowe i odnotował przemówienie.

Transkrypcję tę, odnalezioną w archiwum w Bernie, sporządzono w języku niemieckim. Ze względu na widoczną w tym dokumencie dbałość o szczegóły "Le Monde" uznał, że jest on bardzo bliski oryginałowi. Po przetłumaczeniu na francuski, porównaniu z innymi wersjami i konsultacjach z historykami dziennikarze wykorzystali tę wersję; tekst odczytany został przez wygenerowany przez AI głos de Gaulle'a.

Więcej informacji o projekcie, wraz z fragmentami przemówienia de Gaulle'a i napisami po angielsku znajdziecie: TUTAJ .